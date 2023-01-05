«Датагруп-Volia» інвестує 70 млн грн в енергонезалежність власної телеком-мережі

5 января 2023 г., 17:15

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Компанія «Датагруп-Volia» оголосила про масштабну закупівлю генераторів та джерел безперебійного живлення для максимального підвищення енергонезалежності власної мережі.

За даними телеком-оператора, наразі 95% аварій на його мережі пов’язані з аварійними та екстреними відключеннями енергопостачання. Тому головна задача зараз – збудувати максимально автономну мережу, яка не буде залежати від відключень електроенергії. З цією метою компанією виділено 70 млн грн. На ці кошти вже закуплено близько 300 генераторів потужністю від 5 кВт до 1 МВт, а ще 200 прибудуть в Україну наступного місяця. Також вже закуплено понад дві тисячі автономних джерел безперебійного живлення.

Ця техніка дозволить суттєво підвищити автономність мережі та надавати зв’язок мешканцям тисяч багатоповерхових будинків по всій країні. Для розуміння, «Датагруп-Volia» лише в Києві має більш як 14 тис. точок колективного доступу, а по Україні таких точок понад 70 тис.

У компанії додають, що кожного місяця на пальне та обслуговування парку генераторів витрачається близько 10 млн грн. Зараз в середньому генератори споживають більше ніж 100 тис. літрів палива на місяць, або майже 3 тис. літрів на день, а в пікові дні після обстрілів до 10 тис. літрів на день.

Також компанія активно проводить роботу з місцевими громадами, ОСББ, бізнес- та торговими центрами для спільної організації безперебійної роботи телеком-обладнання.

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