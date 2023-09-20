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«Датагруп» анонсувала зміну айдентики

20 сентября 2023 г., 14:25
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Новий логотип «Датагруп» символізує надійність та інноваційність компанії

Одна із найбільших телекомунікаційних компаній країни «Датагруп» анонсувала зміну айдентики.

Оператор представив оновлений візуальний стиль та логотип, що символізують надійність, зручність та інноваційність, як стверджується.

Вже тривалий час «Датагруп» утримує лідерські позиції у сегментах послуг для бізнесу. Компанія має власну мережу передавання даних протяжністю близько 35 тис. км в Україні та за кордоном. Останнім часом, підприємство інвестувало 700 млн грн в модернізацію та енергонезалежність мережі, збільшивши в 10 разів її пропускну здатність. Також побудовано сучасний та захищений ЦОД, запущено хмарне рішення в Європі, впроваджено рішення для захисту від кіберзагроз від лідерів світового ринку, збільшено кількість продуктів та послуг в півтора раза.

«Ми – прогресивний партнер, на якого можна покластися. І відобразили це у нашому новому логотипі та візуальному стилі. Я вдячній моїй команді та агенції Serviceplan за їх залученість, кропітку працю та креативні ідеї, які допомогли створити нове обличчя надійного партнера», – розповідає Святослав Горбань, заступник генерального директора з комерційних питань «Датагруп».

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