В Беркли сконструировали кибер-таракана для поиска утечек газа

6 июля 2021 г., 11:40

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Многие насекомые и пауки обладают способностью бегать по стенам и по потолку с помощью специальных липких подушечек на ногах. Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли использовали принцип электростатического сцепления, лежащий в основе некоторых из этих подушечек, чтобы создать мини-робота, который может бегать и маневрировать со скоростью «гепарда» мира насекомых — таракана.

В статье 2019 года эта же исследовательская группа продемонстрировала робота размером с таракана, который мог перемещаться по плоской поверхности с рекордной для мини-роботов относительной скоростью 20 длин тела в секунду, или около 1,5 миль в час — почти так же быстро, как живые тараканы.

Однако, этот их первый робот большую часть времени двигался случайным образом. Небольшая асимметрия конструкции, допущенная в процессе изготовления, приводила к тому, что устройство отклонялось в сторону, и у исследователей не было возможности контролировать траекторию его движения.

В новой, усовершенствованной версии робота появились две электростатические подушечки для ног. Подача напряжения на любую из подушечек заставляет её плотно прилипать к поверхности, при этом робот начинает поворачиваться вокруг неё. Это дает операторам возможность управлять траекторией робота и совершать манёвры с центростремительным ускорением, превышающим таковое у большинства насекомых.

Чтобы продемонстрировать маневренность робота, исследовательская группа засняла, как он перемещается по лабиринтам Lego с небольшим датчиком газа и поворачивает, уклоняясь от падения обломков. Благодаря простой и прочной конструкции, новый робот может остаться невредимым даже если на него наступит человек весом 60 кг.

Команда демонстрировала большую часть двигательных навыков робота с моделью, получавшей питание по электропроводу, однако уже создана и полностью автономная версия: заряда батареи хватает ей на 19 минут работы или для перемещения на расстояние 31 метр со смонтированным на борту датчиком газа.

Представляющая этот робот статья опубликована онлайн на этой неделе в журнале Science Robotics.

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