Новий ноутбук ASUS ExpertBook B9 OLED має повністю металевий корпус

5 января 2023 г., 16:15

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Компанія ASUS анонсувала ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) — це перший ноутбук виробника у повністю металевому корпусі, для виробництва якого застосовано нову «зелену» технологію. Екологічний процес виготовлення допоміг зменшити обсяг використаних матеріалів на 29% та скоротити час виробництва на 75%, щоб збільшити енергоефективність. Як результат пристрої має міцніше покриття, яке виготовлено з використанням меншої кількості ресурсів, а отже, меншими викидами вуглецю.



Ноутбук оснащено процесором Intel 13-го покоління з підтримкою платформи Intel vPro, удосконаленим дисплеєм 2,8K, в якому екран займає 90% панелі, інтелектуальною системою охолодження, що складається з двох вентиляторів та системи очищення від пилу, яка зменшує шум від їхньої роботи, Full HD-камерою з інфрачервоним сенсором та збільшеною роздільною здатністю, а також на 26,8% більшим, ніж у попередніх моделях, тачпадом. Отримавши багато вдосконалень, він залишається одним з найлегших 14-дюймових бізнес-ноутбуків у світі й навіть легшим за більшість 13-дюймових ноутбуків. OLED-дисплей 16:10 точно передає реалістичні кольори, має велику робочу площу, ідеально підходить для керування задачами аналізу даних та дослідження ринку. Виготовлений із найлегшого магнієво-літієвого сплаву корпус забезпечує надійність військового рівня, є легшим, міцнішим та більш портативним, ніж інші ноутбуки у класі.



Також ExpertBook B9 OLED оснащено засобами безпеки та конфіденційності, як-от вхід за допомогою NFC або скануванням обличчя, замок Kensington, механічна шторка для вебкамери і сканер відбитків пальців. Серед додаткових особливостей — світлодіодний індикатор на кришці, який автоматично запалюється, коли користувач зайнятий. ASUS ExpertWidget дозволяє назначати власні комбінації клавіш для прискорення роботи, а панель ASUS NumberPad допомагає швидко вводити числа. Ноутбук має повний набір інтерфейсів: Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 2, HDMI, комбінований аудіовихід та мережевий порт. Тому ExpertBook B9403 націлено для щоденної роботи та частих службових відряджень.



Зазначено, у 2023 році усі ноутбуки серії ExpertBook пройдуть сертифікацію EPEAT Gold та перевершать вимоги стандартів ENERGY STAR, що узгоджується з прагненням компанії ASUS до побудови безвідхідної економіки. Це стало можливим завдяки використанню екологічно нейтральних матеріалів і поліпшенню енергоефективності у всій лінійці виробів.

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