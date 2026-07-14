Cloudflare запускає нову технологію для боротьби з АІ-агентами

14 июля 2026 г., 11:45

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Компанія Cloudflare у понеділок оголосила про запуск системи захисту нового покоління під назвою Precursor. Цей інструмент призначений для безперервної перевірки поведінки користувачів і покликаний повністю замінити традиційні статичні тести на кшталт CAPTCHA, які дратують людей та сповільнюють роботу вебсайтів.

Запуск технології відбувся на тлі історичного зламу в структурі інтернет-трафіку. За даними аналітиків, уперше в історії глобальної мережі автоматизовані боти згенерували приблизно 57 відсотків усіх вебзапитів, офіційно випередивши за активністю людей. Цей показник демонструє стрімку еволюцію інтернету, який перетворюється з простору для людських кліків на цифрове середовище, де панують технології АІ. За словами технічного директора Cloudflare Дейна Кнехта (Dane Knecht), сучасні боти навчилися легко імітувати разові дії для проходження класичних перевірок на безпеку, тому компаніям необхідно переходити до аналізу поведінки користувача протягом усього перебування на сайті.

Система Precursor працює безпосередньо на базі хмарної мережі Cloudflare та запускається в браузері відвідувача. Вона оцінює комплексні параметри взаємодії: траєкторію та швидкість руху миші, ритм прокручування сторінок, динаміку введення тексту на клавіатурі, тривалість фокусування на вікні та роботу з буфером обміну. Технологія підключається в один клік без необхідності змінювати код самого сайту. При цьому розробники наголошують на суворому дотриманні конфіденційності: система фіксує лише загальні патерни поведінки (наприклад, швидкість і ритм натискань), але ніколи не записує самі символи, які вводить користувач.

Поява інструменту від Cloudflare є відповіддю на те, що старі методи захисту інформаційних ресурсів остаточно застаріли. Раніше для блокування спамерів достатньо було змусити користувача розпізнати спотворений текст або клікнути на зображення світлофорів. Проте розвиток моделей комп'ютерного зору та генеративного АІ дозволяє сучасним роботам долати такі бар'єри миттєво та з мінімальними витратами ресурсів. Традиційні засоби безпеки стали неефективними, оскільки вони аналізували лише окрему дію на вході, залишаючи подальшу сесію поза контролем.

Рішення Cloudflare перенести перевірку на рівень тривалої поведінкової динаміки створює для розробників автоматизованих систем серйозне інженерне випробування. Хоча алгоритм може успішно зімітувати один клік, відтворити складну траєкторію людського переміщення сайтом, випадкові затримки під час читання тексту чи природний ритм набору літер протягом тривалого часу є надзвичайно складним завданням. Спроба штучно скопіювати такі унікальні людські патерни вимагає значних обчислювальних потужностей, що робить масові атаки занадто дорогими.

Особливе значення має архітектурна простота впровадження цієї технології. Спрощення налаштування до одного кліку без залучення програмістів дозволить мільйонам невеликих ресурсів та онлайн-магазинів захистити свої сервери від перевантажень, які провокують пошукові роботи та АІ-парсери. У підсумку це може суттєво знизити витрати бізнесу на підтримку інфраструктури, яка досі була змушена обробляти гігантські обсяги нецільового трафіку за кошти власників сайтів.

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