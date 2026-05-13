Coursera та Udemy завершили злиття, створивши найбільшу у світі освітню платформу

Компанії Coursera та Udemy офіційно завершили процес злиття, про що повідомив виконавчий директор об’єднаної структури Грег Харт (Greg Hart). Ця угода об’єднує два провідні освітні сервіси в єдину платформу з розвитку навичок, що охоплює понад 290 млн учнів, 18 000 корпоративних клієнтів та екосистему з 95 000 авторів контенту. Як повідомляє офіційна заява компанії, стратегічною метою об’єднання є створення уніфікованого досвіду навчання, який би відповідав прискореним темпам технологічних змін в еру штучного інтелекту.

Нова платформа пропонує каталог із понад 315 000 курсів, що включають як академічні програми від провідних університетів, так і практичні курси від галузевих експертів. Керівництво наголошує на переході від моделі простого каталогу контенту до повноцінної системи доставки навичок (skills delivery platform), яка напряму пов’язує навчання з реальними кар'єрними результатами. Завдяки інвестиціям в АІ, компанія планує впровадити персоналізовані інструменти, які допомагатимуть кожному користувачеві обирати правильний шлях від базового розуміння теми до повної експертності.

На початковому етапі інтеграції платформи Coursera.org та Udemy.com продовжуватимуть функціонувати окремо. Для індивідуальних учнів умови доступу, підписки та ціноутворення залишаються незмінними. Контент-партнери та інструктори також зберігають діючі контракти та економічні умови, проте в майбутньому вони отримають доступ до розширеного набору інструментів для публікації та аналітики даних про розвиток навичок. Об’єднання дозволить авторам охопити значно ширшу аудиторію, об’єднавши бази користувачів обох сервісів.

Для корпоративних клієнтів злиття означає доступ до більш гнучких та масштабних рішень із перекваліфікації персоналу. Компанія обіцяє поступово впроваджувати переваги обох платформ у єдиний інтерфейс, забезпечуючи швидке вимірювання ефективності навчання та адаптацію до бізнес-критичних потреб. За словами Грега Харта, це лише перший день нової глави, мета якої — допомогти мільйонам людей інтегруватися в нову економіку через доступне та якісне опанування сучасних професій.

Злиття Coursera та Udemy створює фактичну монополію на ринку масових відкритих онлайн-курсів (MOOC), що може призвести до диктату стандартів сертифікації на глобальному рівні. Об’єднання академічної репутації Coursera та практичної масовості Udemy дозволяє новій компанії контролювати повний цикл професійної підготовки - від коротких технічних інструкцій до повноцінних магістерських ступенів. Основним стратегічним ризиком є потенційне зниження конкуренції, що в довгостроковій перспективі може уповільнити оновлення контенту або призвести до зростання вартості корпоративних ліцензій.

З точки зору ери АІ, цей альянс є спробою втримати актуальність навчання перед обличчям автоматизації. Створення «платформи доставки навичок» замість бібліотеки курсів вказує на те, що компанія намагається стати ланкою між освітніми закладами та ринком праці, де АІ-алгоритми будуть автоматично підбирати кандидатів на основі пройдених модулів. Успіх об’єднання залежатиме від того, чи вдасться розробникам ефективно інтегрувати діаметрально різні підходи до створення контенту - від суворих університетських стандартів до вільного ринку приватних інструкторів.

