Репозитарій інформації про кіберінциденти сприятиме покращенню захисту критичної інфраструктури

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України затвердила Порядок ведення репозитарію інформації про кіберінциденти. Відповідний наказ №179 від 5 березня зареєстровано у Міністерстві юстиції України 7 квітня за №473/45867.

Запровадження репозитарію зумовлене зростанням кількості та складності кібератак, зокрема на державні сектори та об’єкти критичної інформаційної інфраструктури. Новий порядок запроваджує уніфіковану систему для централізованого накопичення та зберігання даних про кіберінциденти у стандартизованому вигляді, що відповідає національній таксономії.

Головні функції та можливості системи: у репозитарії фіксуватимуться категорії кіберінцидентів, їх типи, рівні критичності та інші ключові характеристики; накопичені дані дозволять здійснювати глибоку оцінку ризиків, виявляти тенденції та нові вектори кіберзагроз; на основі отриманої статистики розроблятимуться державна політика, рекомендації та нові заходи для підвищення рівня кіберзахисту.

Для забезпечення безпеки даних репозитарій функціонуватиме з чітким розподілом на відкриту та закриту частини. Відкрита частина міститиме узагальнені статистичні дані, доступні для широкого кола суб’єктів, тоді як закрита зберігатиме детальну інформацію, доступ до якої матимуть лише уповноважені суб’єкти національної системи кібербезпеки з урахуванням відповідних рівнів доступу.

Очікується, що впровадження репозитарію суттєво покращить координацію між державними органами, підвищить швидкість та ефективність реагування на кіберінциденти, а також сприятиме надійнішому захисту державних інформаційних ресурсів та критичної інфраструктури України.

