Ринок моніторів відновився у 2025 році - ігрові моделі забезпечили зростання до 133,4 млн одиниць

Світові поставки настільних моніторів у 2025 році досягли 133,4 млн одиниць, демонструючи зростання на 4,3% порівняно з минулим роком. Як повідомляє аналітична компанія Omdia, цей результат свідчить про повне відновлення ринку після пандемійних збоїв. Ключовим чинником експансії став сегмент ігрових моніторів, поставки яких у 2025 році склали 41 млн одиниць, що на 50,2% більше за попередній період. Наразі ігрові моделі займають 31,1% від загального обсягу ринку, причому зростання в цьому секторі фіксується одинадцятий квартал поспіль.

Старший аналітик Omdia Хідетоші Хімуро (Hidetoshi Himuro) зазначає, що розвиток моніторів тісно пов'язаний із еволюцією графічних процесорів. Наприклад, вихід відеокарт серії NVIDIA RTX 50 стимулює появу дисплеїв із вищою частотою оновлення. Особливу популярність здобувають моделі з частотою понад 120 Гц, а також преміальні рішення на базі OLED (зокрема QD-OLED від Samsung та WOLED від LG), які забезпечують ідеальний рівень чорного та миттєвий відгук. Очікується, що у 2026 році поставки ігрових моніторів зростуть до 43 млн одиниць завдяки підвищенню доступності технологій.

Важливим трендом стало поширення дуал-мод моніторів, які дозволяють користувачам перемикатися між високою роздільною здатністю (наприклад, 4K при 240 Гц) та надвисокою частотою оновлення (1080p при 480 Гц). За прогнозами аналітика Бенджаміна Тана (Benjamin Tan), у 2026 році цей сегмент покаже двозначне зростання, оскільки такі пристрої вирішують проблему вибору між кінематографічною якістю та кіберспортивною швидкістю. Крім того, інтегрований AI тепер забезпечує оптимізацію зображення та автоматичне регулювання яскравості в реальному часі.

Попри позитивну динаміку, галузь стикається з низкою викликів. Висока вартість виробництва OLED-панелей все ще обмежує їхнє проникнення в бюджетний сегмент, а занепокоєння користувачів щодо вигоряння пікселів зберігається, хоча технології захисту вдосконалюються. Додатковими факторами невизначеності залишаються волатильність ланцюгів постачання через дефіцит напівпровідників та геополітична напруженість, що може призвести до зростання собівартості продукції в найближчому майбутньому.

Трансформація моніторів із периферійного пристрою на високотехнологічний інструмент із власним обчислювальним ресурсом та AI-функціями радикально змінює структуру ринку. Стрімке зростання ігрового сегмента вказує на те, що споживачі більше не розглядають монітор як просту панель для виводу зображення, а інвестують у продуктивність, що дає конкурентну перевагу в кіберспорті. Це створює умови для швидшого циклу оновлення парку пристроїв, який тепер прив'язаний до циклів виходу нових поколінь GPU.

