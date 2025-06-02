Counterpoint: встановлена ємність акумуляторів у нових електромобілях зросла на 22% за рік

2 июня 2025 г., 16:35

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Встановлена ємність акумуляторів у нових електромобілях зросла на 22% у 2024 році, а частка китайських виробників збільшилася до понад 70%, згідно з останніми даними Global EV Battery Tracker від Counterpoint. Це зростання було зумовлене збільшенням популярності електромобілів та змінами в асортименті електрокарів на ключових ринках.



CATL залишилася лідером ринку з часткою 38%, за нею йде BYD з 18%. Зростання BYD було підтримане сильним внутрішнім попитом і зростанням експорту. «Домінування Китаю на ринку акумуляторів зараз відображає не тільки вартість, але й масштаб, виконання та інтеграцію», – зазначив аналітик Абхік Мукерджі.



LG Energy Solution, Panasonic і SK Innovation втратили частку ринку в 2024 році, незважаючи на зростання обсягів виробництва. На їхні результати вплинули уповільнення попиту на електромобілі в США і його зниження в Європі, а також затримки з розгортанням нових гігафабрик і скорочення обсягів поставок від традиційних виробників оригінального обладнання. Серед інших гравців лише CALB вдалося зберегти стабільну динаміку.



Хоча середня ємність акумуляторів, встановлених на електромобілі (BEV), у 2024 році зросла, загальна середня ємність акумуляторів, встановлених на електромобілі, знизилася на 1% через зростання частки гібридних електромобілів (PHEV), які мають менші акумулятори. Зростаючи з 30% від загального обсягу продажів електромобілів у 2023 році до 37% у 2024 році, PHEV особливо популярні в Європі та Китаї, де вони вважаються практичною альтернативою в умовах повільного розгортання зарядної інфраструктури.



Аналітики зазначають, що майбутні тарифи в США та ЄС на китайські електромобілі та компоненти акумуляторів спричиняють зміни в глобальних ланцюгах поставок, і автовиробники вже переносять виробництво до Мексики, південного сходу США, Індії та Індонезії, щоб уникнути підвищення витрат. Компанії також переоцінюють свої партнерські відносини та стратегії вертикальної інтеграції у виробництві акумуляторів, трансмісій та чіпсетів. «Політичний тиск змушує автовиробників переосмислити, де і як вони будують, — наголосила заступник директора Ліз Лі, додавши. - Локалізовані, гнучкі ланцюги поставок будуть ключовими в майбутньому».

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