Softbank спільно з Intel націлюються на створення нової пам'яті великої місткості

2 июня 2025 г., 17:25

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За повідомленням видання Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), компанія Softbank у співпраці з Intel і Токійським університетом розроблятимуть нову пам'ять великої місткості, в якій удвічі знижено енергоспоживання, але при цьому забезпечується більш ніж двократне збільшення місткості в порівнянні з пам'яттю з високою пропускною здатністю (HBM), яка необхідна для пристроїв AI.



Серед учасників проєкту, крім Токійського університету, найпрестижнішого вишу Японії, вказано ще кілька організацій, у тому числі Національний інститут досліджень і розробок (Riken) і компанія Shinko Electric Industries, що виробляє підкладки для напівпровідникових корпусів.



Softbank за участю декількох партнерів нещодавно створили компанію Sai Memory для розробки нових напівпровідників. Крім технології Intel, компанія планує використовувати патенти, що належать Токійському університету та іншим організаціям, для створення прототипів протягом наступних двох років, а потім визначити можливість масового виробництва.



При цьому Softbank вирішила вкласти в Sai Memory 3 млрд єн, ставши найбільшим інвестором. Softbank також розглядає можливість звернення до японського уряду за фінансуванням.



Sai Memory відповідає за управління правами інтелектуальної власності (IP) або проєктування чіпів, одночасно виконуючи функції координатора проєктів з розробки та доручаючи виробництво зовнішнім компаніям.



SoftBank буде виконувати функції фінансового директора, Intel — технічного керівника, а Токійський університет — наукового директора. Як виробник згадується японська високотехнологічна фабрика з виробництва напівпровідників Rafidus. Вона була заснована у 2022 році з метою локалізації виробництва напівпровідників у співпраці з японським урядом і вісьмома великими компаніями, включаючи Toyota і Kioxia.



Sai Memory планує знизити енергоспоживання в порівнянні з HBM внаслідок зміни структури проводки між пам'яттю при укладанні пам'яті DRAM на підкладку.



Нова пам'ять, розроблена Sai Memory, буде використовуватися в дата-центрах, які створені для навчання AI. Заявлено, що ця розробка буде більш конкурентоспроможною в порівнянні з поточною HBM з погляду ціни, а також енергоспоживання, що дозволить забезпечити високу якість і низьку вартість роботи дата-центрів AI.



Компанії, що виробляють DRAM в Японії, зникли, а Kioxia, що відокремилася від Toshiba, виробляє тільки флешпам'ять NAND. Відповідно, японський уряд планує активно розвивати напівпровідникову промисловість в Японії, інвестувавши понад 10 трлн єн в сектори напівпровідників і штучного інтелекту до 2030 року.

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