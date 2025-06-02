Платформа Fudo ShareAccess переосмислює управління доступом для третіх осіб

2 июня 2025 г., 15:35

Fudo Security представляє ShareAccess – платформу, яка переосмислює способи зв’язку підприємств із зовнішніми постачальниками та партнерами – миттєво, безпечно і без необхідності в традиційних VPN або складних конфігураціях, інформує Oberig IT.

Fudo ShareAccess розроблене спеціально для надання миттєвого доступу третім особам через централізований інтерфейс на основі браузера. Це дозволяє організаціям підключати постачальників за лічені хвилини, а не дні, зберігаючи при цьому повну видимість, контроль і відповідність вимогам.

Fudo ShareAccess вирішує одну з найактуальніших проблем в сучасних ІТ: управління доступом для зовнішніх користувачів в розподілених середовищах. Створене для сучасних гібридних середовищ, рішення є найшвидшим способом підключення до зовнішніх постачальників без шкоди для контролю.

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