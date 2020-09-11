Домашний робот Lovot оснащен технологией ИИ

11 сентября 2020 г., 14:25

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Konica Minolta и японский стартап GROOVE X сообщили о совместной работе над развитием домашнего робота-компаньона LOVOT с использованием технологии искусственного интеллекта и интернета вещей для улучшения его физической выразительности.

Отметим, что робот LOVOT был разработан компанией GROOVE X в 2019 году. Внешне он напоминает мягкую игрушку, а по поведению — живое существо. Это достигается благодаря его начинке, включающей 10 ядер процессора, 20 микроконтроллеров, а также более, чем 50 датчиков.

Основная цель разработки — дарить радость и приятные эмоции. LOVOT взаимодействует со средой при помощи искусственного интеллекта и машинного обучения, обрабатывая внешние стимулы. Робот быстро «узнаёт» владельца, и его действия меняются в зависимости от поведения человека — например, он может начать «смеяться», если его пощекотать.

Konica Minolta и GROOVE X совместно работают над технологиями обработки изображения, которые помогут сделать общение между LOVOT и пользователем ещё более простым. Konica Minolta предложила внедрить модели глубокого обучения для распознавания жестов и объектов, основанные на разработках компании в области оптики, а также производства фото- и видеокамер. Кроме того, компания создала встроенные системы ИИ, в которых использованы программируемые логические интегральные схемы (FPGA) для настройки робота.

Для распознавания роботом жестов и объектов может использоваться NNgen, компилятор с открытым кодом, разработанный компанией Konica Minolta совместно с Токийским университетом. Он обеспечивает быструю обработку готовых к запуску моделей глубокого обучения.

В результате LOVOT ещё лучше «понимает» действия человека. Например, робот может распознавать поднятие руки и повторять это действие за пользователем.

Обновленная версия LOVOT, а также совместные разработки Konica Minolta и GROOVE X будут представлена на Open Source Conference 2020 Online в Киото. В планах дальнейшего развития LOVOT улучшение распознавания объятий и улыбки, а также проработка сценариев реагирования на дружелюбное и недружелюбное поведение.

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