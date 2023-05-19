 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Colobridge підтримає українські компанії безплатним бекапом у хмарі

19 мая 2023 г., 16:35
0 
 

Colobridge підтримає українські компанії безплатним бекапом у хмарі

В рамках підтримки українського бізнесу компанія Colobridge, україно-німецький хмарний та хостинг-провайдер, надає можливість додатково захистити критично важливі бізнес-дані. Нові клієнти з числа юридичних осіб можуть безкоштовно отримати 2 ТБ у репозиторії Colobridge під зберігання бекапів на 6 місяців, а також ліцензії на необхідне програмне забезпечення.

Клієнтські дані будуть розміщені в одному з двох сертифікованих дата-центів: Equinix або Telehouse (KDDI), що є №1 у світі та №3 в Європі відповідно за рейтингом Cloudscene Ranking. Обидва дата-центри розташовані у німецькому місті Франкфурт-на-Майні, яке є визнаною європейською IT-столицею.

Пропозиція передбачає безкоштовне користування протягом пів року послугою BaaS («бекап як сервіс») із залученням програмних інструментів Veeam – світового лідера у сфері рішень для резервного копіювання. За необхідності спеціалісти техпідтримки Colobridge допоможуть з налаштуванням та підключенням дискового простору.

Чому так важливо захищати свої дані:
● 70% малого бізнесу припиняє існування протягом року після великої втрати даних (Consoltech)
● 33% папок, що містять корпоративні відомості, ніяк не захищені від видалення та злому
(Comparitech)
● 96% - частка компʼютерів, дані з яких не резервуються належним чином (Uni Trends)

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  