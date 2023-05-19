Colobridge підтримає українські компанії безплатним бекапом у хмарі

19 мая 2023 г., 16:35

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В рамках підтримки українського бізнесу компанія Colobridge, україно-німецький хмарний та хостинг-провайдер, надає можливість додатково захистити критично важливі бізнес-дані. Нові клієнти з числа юридичних осіб можуть безкоштовно отримати 2 ТБ у репозиторії Colobridge під зберігання бекапів на 6 місяців, а також ліцензії на необхідне програмне забезпечення.

Клієнтські дані будуть розміщені в одному з двох сертифікованих дата-центів: Equinix або Telehouse (KDDI), що є №1 у світі та №3 в Європі відповідно за рейтингом Cloudscene Ranking. Обидва дата-центри розташовані у німецькому місті Франкфурт-на-Майні, яке є визнаною європейською IT-столицею.

Пропозиція передбачає безкоштовне користування протягом пів року послугою BaaS («бекап як сервіс») із залученням програмних інструментів Veeam – світового лідера у сфері рішень для резервного копіювання. За необхідності спеціалісти техпідтримки Colobridge допоможуть з налаштуванням та підключенням дискового простору.

Чому так важливо захищати свої дані:

● 70% малого бізнесу припиняє існування протягом року після великої втрати даних (Consoltech)

● 33% папок, що містять корпоративні відомості, ніяк не захищені від видалення та злому

(Comparitech)

● 96% - частка компʼютерів, дані з яких не резервуються належним чином (Uni Trends)

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