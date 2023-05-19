Квартальний продаж Cisco виріс на 14% до 14,57 млрд дол.

19 мая 2023 г., 17:15

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Компанія Cisco оголосила підсумки третього кварталу 2023 фінансового року, який завершився 29 квітня.





Виторг за звітний термін зріс на 14% у річному вимірі до 14,57 млрд дол. , аналітики прогнозували 14,4 млрд дол.





Чистий прибуток збільшився на 6% до 3,2 млрд дол.





Фінансовий директор Cisco Скотт Херрен (Scott Herren) повідомив, що замовлення на продукцію компанії в ІІІ кв. скоротилися на 23% після зниження на 22% у попередньому кварталі.





Регіон Північної та Південної Америки надав компанії 8,63 млрд дол., що на 13% більше ніж рік тому. EMEA приніс 3,81 млрд дол. (зростання на 16%), Азійсько-тихоокеанський регіон дав 2,13 млрд дол. (плюс 11%).





Продаж продуктів приніс Cisco 11,09 млрд дол, тоді як роком раніше було 9,45 млрд дол. Сервіс дав 3,48 млрд проти 3,39 млрд дол за той же термін рік тому.





Виторг підрозділу Secure, Agile Networks у минулому кварталі 2023 фінансового року збільшився на 29% до 7,55 млрд дол.





Дохід підрозділу Internet for the Future підвищився на 5% до 1,39 млрд дол.





У напрямку Collaboration зафіксоване падіння на 13% до 985 млн дол.





Продажі рішень End-to-End Security продемонстрували зростання на 2% до 958 млн дол.





Підрозділ Optimized Application Experiences збільшив виторг на 12% до 204 млн дол.





У четвертому кварталі свого фінансового року Cisco прогнозує виторг у 15,07 млрд дол.

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