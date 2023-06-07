Cloudera створює інструмент, щоб допомогти підприємствам управляти витратами на хмару

7 июня 2023 г., 12:35

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Компанія Cloudera, що спеціалізується на великих даних, вступає в гру на новому полі, запустивши інструмент, який дає уявлення про дані, додатки та інфраструктуру, що розміщуються локально або в публічних хмарах.

За словами компанії, Cloudera Observability тепер доступний для всіх користувачів Cloudera Data Platform, що дозволяє їм оптимізувати витрати і підвищити продуктивність своєї інфраструктури і сервісів.

Cloudera заявила, що новий інструмент є відповіддю на те, що практично кожне підприємство сьогодні працює в гібридних і мультихмарних середовищах. Оскільки корпоративні дані зберігаються в декількох публічних хмарах, а також локально, підприємствам стало практично неможливо відстежувати споживання хмарних ресурсів різними відділами бізнесу. Як наслідок, вони не мають простого способу керувати бюджетом витрат на хмарні технології та вирішувати проблеми, що виникають у різних інфраструктурах.

Щоб змінити такий стан речей, Cloudera Observability покликана допомогти компаніям відстежувати, розуміти та оптимізувати розгортання CDP, незалежно від того, де розгорнута платформа. Інструмент доступний кожному користувачеві CDP без додаткових витрат.

Генеральний директор Cloudera Роб Бірден (Robert Bearden) сказав, що Cloudera Observability допомагає компаніям з мультихмарними середовищами отримати глобальну картину своїх витрат на хмарну інфраструктуру і сервіси. "Завдяки Cloudera Observability клієнти отримують безпрецедентну видимість робочого навантаження і використання ресурсів, що дозволяє краще контролювати і автоматично управляти перевищенням бюджету, а також підвищувати продуктивність", - підкреслив він.

Однією з помітних переваг Cloudera Observability є її сумісність з Apache Iceberg, який є одним з ключових будівельних блоків сховищ даних з відкритим вихідним кодом, або репозиторіїв, які компанії використовують для зберігання всіх своїх корпоративних даних в одному місці.

Аналітики вважають, що Cloudera використовує метадані в унікальний спосіб, щоб дати користувачам CDP можливість керувати своїми витратами на хмару, включаючи виявлення недобросовісних користувачів, координацію робочих навантажень для оптимальних витрат і виявлення потенційних перевитрат ресурсів.

Бізнес з розрахунку вартості хмарних послуг вже кілька років перебуває у невизначеному стані. Десять років тому було більше десятка конкурентів. З того часу залишилося кілька, включаючи Cloudorado, ще один безкоштовний сервіс, який має привабливу інформаційну панель і порівнює тарифи більш ніж десятка провайдерів. Існує також Flexera, який має низку інструментів моніторингу, спостереження та розрахунку витрат для різних хмарних платформ, тоді як Cloudkeeper.ai призначений лише для Amazon Web Services.

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