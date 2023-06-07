Сервіс зі штучним інтелектом Pitch Avatar допоможе провести презентацію та відповісти на запитання

7 июня 2023 г., 11:25

Команда ROI4Presenter представила значне оновлення свого сервісу для проведення презентацій та доставки контенту – Pitch Avatar. Цей новий продукт дозволяє створити та провести професійну презентацію, навіть без вашої присутності. Pitch Avatar використовує технології штучного інтелекту та синтезу голосу для створення віртуальних персонажів-аватарів, що допомагають проводити відеопрезентації.

Користувачі можуть обирати з пресетів або створювати та налаштовувати своїх аватарів з фото, обирати їхні голоси та налаштовувати поведінку. Pitch Avatar дозволяє генерувати текстові скрипти та озвучку для слайдів, а аватар-презентатор вміє розпізнавати голосові команди та відповідати на запитання слухачів.

Однією з головних переваг Pitch Avatar є можливість створювати презентації різними мовами. Користувачі можуть обирати мову для свого аватара та розробляти багатомовні презентації для міжнародного ринку.

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