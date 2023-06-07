Ринок ПК США очікує відновлення після падіння на 28% у І кв.

7 июня 2023 г., 13:35

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Поставки ПК (настільних комп’ютерів, ноутбуків і робочих станцій) у США знизилися на 28% у річному обчисленні до 14 млн одиниць у першому кварталі 2023 року, згідно з Canalys. Поставки ноутбуків (включаючи мобільні робочі станції) впали на 31% до 11,4 млн одиниць, а поставки настільних ПК (включаючи стаціонарні робочі станції) знизилися на 28% до 2,7 млн одиниць. Планшети показали кращі результати: поставки впали лише на 7% до 10,8 млн одиниць, що значною мірою було зумовлено високими показниками iPad від Apple.





«Збіг факторів призвів до того, що ринок ПК у США досягнув дна на початку 2023 року, - говорить Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - Очікуване сезонне падіння після свят збіглося з тим, що канал завершив корекцію запасів, що призвело до приглушеного розпродажу ПК. На фронті комерційних поставок бізнес продовжує боротися з економічним тиском, в тому числі з трьома черговими підвищеннями процентних ставок з початку року. Організації, що дбають про бюджет, продовжили життєвий цикл своїх існуючих ПК, причому багато хто обирає лише критично важливе оновлення».





Попри короткострокову боротьбу, Canalys очікує відновлення ринку на горизонті. Очікується, що поставки ПК в США в четвертому кварталі цього року зростуть на 6% в річному обчисленні, а річні поставки в 2024 році будуть на 13% вищими, ніж у 2023 році.





«У галузі вже є позитивні ознаки, - додав Датт. - Інфляція впала нижче 5% на початку другого кварталу 2023 року, і є сигнали, що монетарна політика не буде посилюватися далі. Ділові настрої покращуються, а комерційний попит на ПК має відновитися в другій половині року. Постачальники повідомляють, що темпи активації пристроїв кінцевими користувачами є відносно високими, що є гарною ознакою для обсягів поставок після того, як буде розпродано залишки підвищених запасів. Під час сезону повернення до школи очікується зростання попиту з боку освітнього сектору, що в основному принесе користь Chromebook. Наближаючись до 2024 року, відмова від Windows 10 також стане важливим фактором оновлення пристроїв. Станом на І кв. року більшість американських партнерів, опитаних Canalys, повідомили, що Windows 11 ще не стала основним драйвером продажів ПК. Постачальники з широким продуктовим портфелем, ефективним управлінням каналами збуту та здоровим рівнем пропозиції матимуть хороші шанси скористатися перевагами відродження попиту».

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