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Cisco вдалося скасувати виплату у 2,75 млрд дол. за порушення патентів

9 декабря 2022 г., 14:54

Reuters повідомляє, що Верховний суд США відмовився розглядати заяву Centripetal Networks про відновлення найбільшої в історії патентного права США виплати у 2,75 мільярда доларів, яку начебто повинна біла виплатити Cisco Systems.

Судді відхилили апеляцію компанії Centripetal, що базується в Рестоні (шт Вірджинія), на рішення суду нижчої інстанції про скасування присудження виплати.

У 2018 році Centripetal подала позов проти Cisco до федерального суду у Вірджинії, звинувативши її в порушенні патентів, пов'язаних з технологією мережевої безпеки.

Окружний суддя США Генрі Морган у 2020 році постановив, що компанія Cisco порушила патенти та присудив Centripetal 1,9 мільярда доларів відшкодування збитків плюс роялті, що збільшило суму до 2,7 мільярда доларів.

Представник Cisco заявив у понеділок, що компанія задоволена результатом і з нетерпінням чекає розгляду справи по суті в окружному суді.

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