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Softico просуватиме рішення Yaware для підвищення ефективності роботи

9 декабря 2022 г., 15:25
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Компанія Softico оголошує про підписання партнерського договору з Yaware, у рамках якого просуватиме в Україні рішення Yaware для підвищення ефективності роботи кожного співробітника та компанії загалом.

Yaware надає керівникам та співробітникам аналітику, яка допомагає ефективно використовувати робочий час. Така система обліку аналізує, як працівник витрачає час та підвищує продуктивність на 10%-50%. Сервіс розпізнає продуктивні, нейтральні чи непродуктивні ресурси. Можна виконати індивідуальні налаштування кожного працівника. Наприклад, для дизайнера Photoshop – продуктивна програма, для бухгалтера – непродуктивна. У результаті співробітник бачить, що саме витрачає його час і тоді менше відволікається.

Yaware.TimeTracker – автоматична система обліку робочого часу та оцінки ефективності роботи співробітників за комп'ютером. Дає повну картину робочого дня і дозволяє зміцнити дисципліну, оптимізувати роботу співробітників та ефективно керувати компанією з мінімальними зусиллями.

Компанія Yaware почала працювати у 2010 році. Офіс знаходиться у Тернополі, а онлайн-сервіс використовують у понад 27 країнах світу.

Softico просуватиме рішення Yaware для підвищення ефективності роботи

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