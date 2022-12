HPE розширює можливості гібридної хмари як послуги у рамках GreenLake

9 декабря 2022 г., 13:35

Компанія Hewlett Packard Enterprise розширює свій портфель пропозицій GreenLake як послуги новими сервісами для додатків, аналітики та розробників, які покликані допомогти організаціям краще управляти декількома публічними і приватними хмарами.



Оголошення, зроблені на заході Discover Frankfurt, включають розширену підтримку оркестратора Kubernetes для програмних контейнерів в готовій пропозиції приватної хмари GreenLake for Private Cloud Enterprise, яку компанія представила на початку минулого літа. HPE заявила, що тепер буде підтримувати Elastic Kubernetes Service Anywhere від Amazon Web Services, яка дозволяє клієнтам створювати і експлуатувати кластери Kubernetes локально з додатковою підтримкою AWS.



HPE також заявила, що представляє набір оптимізованих під робоче навантаження хмарних екземплярів, які доступні на умовах оплати по мірі використання. Компанія також розширила свою партнерську екосистему, включивши в неї контейнерну платформу OpenShift від Red Hat і програмне забезпечення для віртуалізації від VMware.



Hewlett Packard Enterprise також розгортає набір аналітики споживання, спрямований на поліпшення розуміння клієнтами використання та вартості трьох основних постачальників гіпермасштабних хмарних технологій, а також їх локальної інфраструктури.



GreenLake for Private Cloud Enterprise - це повністю керована приватна хмара, в якій можуть працювати як хмарні, так і традиційні додатки. Вона забезпечує єдиний глобальний простір імен як для публічних, так і для приватних хмарних сервісів, а також самостійне розгортання baremetal, віртуальних машин і контейнерних робочих навантажень із загального пулу інфраструктури.



Підтримка Amazon EKS Anywhere дозволяє клієнтам запускати ті ж контейнерні середовища виконання локально, які вони використовують в публічній хмарі, з узгодженою роботою в гібридній хмарі. Розробники можуть розгортати екземпляри з центральної консолі, через інтерфейси прикладних програм, інтерфейси командної строки або як інфраструктуру як код. Вони також можуть вибирати з безлічі операційних систем, контейнерних додатків і сервісів інтеграції ланцюжків інструментів. Платформа використовує однакову автоматизацію і безперервну інтеграцію/безперервні конвеєри в публічній хмарі і приватній інфраструктурі.



«Це спосіб розгортання оптимізованої інфраструктури, але в хмарному середовищі, - сказав Брайан Томпсон (Bryan Thompson), віце-президент з управління продуктами для хмарних сервісів HPE Greenlake. - Віртуальні машини - це настільні комп'ютери, але ми також додали контейнерні екземпляри і "голе" залізо. Вони поставляються не у вигляді специфікації матеріалів, а з тарифною картою, тому відрізняються від традиційних рішень HPE».



«Інфраструктура для підтримки приватної хмари не є однорідною, - сказав Вішал Лалл (Vishal Lall), старший віце-президент і генеральний менеджер рішень хмарних сервісів HPE Greenlake. - Ми створили типи інфраструктури, які поставляються в різних варіантах, що забезпечують продуктивність для цих конкретних робочих навантажень».



HPE також представляє програму раннього доступу до своїх продуктів GreenLake for Data Fabric і Ezmeral Unified Analytics. Рішення Data Fabric консолідує різні типи даних на локальних, хмарних і периферійних пристроях. Ezmeral підтримує інструменти з відкритим вихідним кодом для інженерії даних, аналітики і науки про дані.

