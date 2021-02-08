Cisco представила микрокоммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+

8 февраля 2021 г., 12:25

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Компания Cisco представила устройства нового типа — микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro.



Как отмечается, эти компактные 4-портовые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet и PoE+ предназначены для установки в кабельных каналах и на рабочих местах, они легко решают задачу расширения сети на основе намерений (IBN, Intent Based Networks) непосредственно до рабочего пространства и позволяют провести Gigabit Ethernet до оконечного устройства.



К микрокоммутаторам относят малогабаритные Ethernet-коммутаторы с 4-6 клиентскими портами и двумя оптическими (SFP) или медными портами для подключения к сети. Благодаря малым габаритам такие коммутаторы легко размещаются в кабельных каналах и на рабочих местах, в непосредственной близости от подключаемых к ним оконечных устройств. Микрокоммутаторы часто применяются в архитектурах FTTO (Fiber-to-the-office) для упрощения организации локальных сетей.



В сети FTTO по зданию прокладывается не медный, а оптический кабель. Благодаря большей дальности действия и полосе пропускания оптоволокна для обслуживания всего здания потребуется лишь один распределительный шкаф. При этом нет необходимости устанавливать на этажах отдельные коммутационные щиты, а это означает экономию дорогостоящих офисных площадей, упрощение аппаратной инфраструктуры, сокращение энергопотребления и снижение требований к охлаждению. К числу других преимуществ можно отнести высокую локализацию контроля отказов и простоту изменения поэтажных сетевых конфигураций.



Также отмечается, что в новых микрокоммутаторах, продолжающих линейку Cisco Catalyst, реализованы многие расширенные функции безопасности, которые помогают заказчикам защищать инфраструктуру и данные:

• Аутентификация 802.1x.

• Функции безопасности IPv4 шлюза.

• Технология Доверенных (Trustworthy) систем.

• Технологии программно-определяемого доступа Cisco Software-Defined Access (автоматизированная сегментация на основе политик).



Еще одна отличительная особенность новых микрокоммутаторов – простота и совместимость, а также максимально удобные монтаж и управление.

• Монтаж на защелках.

• Стандартизованные источники питания.

• Автоматизированное подключение к сети (Cisco Plug and Play).

• Управление: Cisco DNA Center, командная строка, сторонние приложения.



Все IoT-устройства, подключенные по технологии PoE (Power over Ethernet), обеспечиваются стабильным электропитанием. Дополняющая стандарт PoE+ технология Perpetual PoE обеспечивает постоянную подачу питания на устройство даже при перезагрузке коммутатора. Порты USB-C в настольных моделях поддерживают мощность 60 Вт.



Микрокоммутаторы Cisco Catalyst Micro могут служить источниками питания для беспроводных точек доступа и разнообразных IoT-устройств, которые применяются при автоматизации инженерных сетей зданий. В настольных моделях источником питания служат порты USB-C, и пользователи могут заряжать свои ноутбуки от ближайших коммутаторов. Поэтому микрокоммутаторы — великолепный выбор для установки в больницах, гостиницах и «умных» зданиях.

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