ПО Hiperwall 7.0 будет интегрировано с решениями Sharp NEC Display Solutions

8 февраля 2021 г., 13:05

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Компания Sharp NEC Display Solutions Europe в сотрудничестве с Hiperwall, ведущим в отрасли производителем технологии для коммерческой визуализации данных на видеостенах на базе сети, представили новую версию ПО Hiperwall. Заявлено, что Sharp/NEC внедрит версию ПО Hiperwall 7.0 в такие свои решения, как дисплеи, проекторы и экраны dvLED.



Hiperwall 7.0 — это комплекс приложений для разработки и управления визуальным контентом любого типа, включая светодиодную подсветку и видеостены. ПО позволяет принимать решения на основе данных и обеспечивает современный уровень синхронизации нескольких LED-экраны, непрерывную демонстрацию контента, а также повышенную масштабируемость.



Новые функции в версии Hiperwall 7.0 в частности, включают возможность интеграции Hiperwall в систему управления видео (VMS).



Функция HiperView Quantum обеспечивает повышенную аппаратную производительность синхронизации визуального контента при использовании с экранами NEC dvLED;

- новая функция SmartGrid позволяет автоматически выполнять интеллектуальную привязку к сетке;

- внедрена кнопка создания моментальных снимков источников;

- усовершенствовано управление источниками Hiperwall: можно добавлять большее количество источников и без труда управлять ими. Новая вкладка Source («Источники») в HiperController также содержит дополнительные функции для контроля удаленного доступа и использования источников данных;

- полная защита от потери данных: HiperController обеспечивает фоновую синхронизацию контента с HiperView и ПК-контроллерами FailSafe.



Новая версия ПО обеспечивает заказчикам дополнительную ценность для управления бизнесом, в том числе благодаря возможности анализа данных из различных источников в режиме реального времени. Резкое увеличение объема данных как результат внедрения Интернета вещей и разрозненность корпоративных ИТ-активов привели к необходимости использовать видеостены. Потребность в наглядном представлении и управлении данными из различных источников для принятия информированных решений может возникнуть в любой момент.



Именно для этого Sharp/NEC и Hiperwall разработали единую интеллектуальную систему, объединяющую все инструменты для управления процессами. Она позволяет рассматривать данные организации в комплексе в режиме реального времени. Решение для управления контентом NEC Hiperwall обеспечивает максимальный уровень надежности и гибкости. Сочетание производительности и гибкости ПО Hiperwall с высоким качеством продуктов и экспертным опытом Sharp/NEC позволяет заказчикам с уверенностью принимать решение на основе точных и достоверных данных.



«Как показала ситуация с COVID-19, цифровая трансформация ускоряется, — говорит Торстен Вилм (Thorsten Wilm), руководитель направления программных решений и инновационных технологий в европейском подразделении Sharp NEC Display Solutions. — Для сохранения продуктивности и сокращения текущих затрат крайне необходимо обладать отказоустойчивыми инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

Именно поэтому новая версия Hiperwall станет полезным активом для наших партнеров и заказчиков. Наше предложение обладает возможностью масштабирования, а также позволяет использовать неограниченное количество источников данных и средств визуализации, необходимых в процессе управления бизнесом. Ну а минимальные затраты и защита от сбоев позволяют поддерживать максимальный уровень гибкости на постоянной основе».

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