 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Цифрова система DELTA впроваджена на всіх рівнях Сил оборони України

7 августа 2025 г., 8:15
0 
 
Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України.

«DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками», – заявив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.

«Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів», – зазначив очільник Міноборони.

Щодня система підтримує ураження більше 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей, додав Денис Шмигаль.

Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.

«Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом», – резюмував Міністр оборони України.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  