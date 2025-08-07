Цифрова система DELTA впроваджена на всіх рівнях Сил оборони України

7 августа 2025 г., 8:15

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України.





«DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками», – заявив Денис Шмигаль.





Він зазначив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.





«Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів», – зазначив очільник Міноборони.





Щодня система підтримує ураження більше 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей, додав Денис Шмигаль.





Крім того, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.





«Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом», – резюмував Міністр оборони України.

