Microchip запускає NVMe RAID прискорювачі зберігання даних Adaptec SmartRAID 4300

6 августа 2025 г., 17:25

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Щоб краще підтримувати виробників серверів, системи зберігання даних, дата-центри та корпоративних клієнтів, компанія Microchip Technology випустила серію NVMe RAID прискорювачів зберігання даних Adaptec SmartRAID 4300. Нова серія являє собою багатофункціональне, безпечне, високопродуктивне програмно-визначене сховище (SDS) для розгортання NVMe, що підтримує RAID. Прискорювачі особливо підходять для сучасних середовищ центрів обробки даних з AI, де прискорення доступу до сховища NVMe має вирішальне значення для підтримки вимогливих робочих навантажень і максимального підвищення загальної продуктивності системи.



Сімейство SmartRAID 4300 використовує новий підхід до NVMe RAID, розділивши платформу Microchip Smart Storage на окремі програмні та апаратні компоненти. Використовуючи контролери зберігання PCIe Microchip як базове апаратне забезпечення для підтримки розвантаження CPU і прискорення RAID, прискорювачі розділяють стек програмного забезпечення зберігання, щоб використовувати розширену інфраструктуру PCIe хоста для оптимізації потоків даних і підключення. В ході великих внутрішніх випробувань сімейство SmartRAID 4300 продемонструвало до 7-кратного збільшення продуктивності вводу-виводу в порівнянні з продуктами попереднього покоління.



З програмним забезпеченням Smart Storage, що працює на хост-процесорі, потоки даних введення-виведення максимально підвищують продуктивність, оскільки запис відбувається безпосередньо з хост-процесора на кінцеві точки NVMe зі швидкістю, що відповідає поколінню PCIe, в той час, як надмірність на основі парності (XOR) розвантажується з хост-процесора на апаратне забезпечення прискорювача. Ця архітектура усуває вузькі місця, властиві традиційним лінійним рішенням для зберігання даних, і допомагає прискорювачу SmartRAID 4300 забезпечити високий рівень масштабованості, гнучкості та підтримки хост-процесорів PCIe поколінь 4 і 5 з підключенням до 32 пристроїв x4 NVMe і 64 логічних дисків/масивів RAID.



«Наше інноваційне рішення з окремим програмним і апаратним забезпеченням усуває обмеження традиційних архітектур, які покладаються на слот інтерфейсу хоста PCIe для всіх потоків даних», — сказав Браян Маккарсон (Brian McCarson), корпоративний віцепрезидент підрозділу рішень для дата-центрів Microchip. «Серія SmartRAID 4300 дозволяє нам підвищити продуктивність, ефективність і адаптивність для кращої підтримки сучасних систем корпоративної інфраструктури».



Сімейство SmartRAID 4300 підтримує NVMe і хмарні SSD, що дозволяє створювати індивідуальні рішення, розроблені для задоволення різноманітних потреб підприємств. Спеціальні архітектурні та напівпровідникові технології, включаючи автоматичний перехід процесорних ядер в режим очікування та автономні функції зниження енергоспоживання, оптимізують енергоефективність, а численні заходи захисту допомагають зберегти цілісність даних на всіх етапах. Прискорювачі оснащені функціями безпеки, включаючи апаратний корінь довіри, безпечне завантаження/оновлення, атестацію і підтримку самошифруючих дисків (SED) для захисту даних корпоративного класу.



Серія SmartRAID 4300 зберігає передові функції, функціональність і апаратне розвантаження попереднього покоління продуктів Microchip для корпоративних систем зберігання даних, забезпечуючи при цьому високу продуктивність, яка масштабується разом з хостом, міжз'єднанням і підключеними до CPU кінцевими точками NVMe.



Серія SmartRAID 4300 підтримується набором хост-інструментів, до якого входять інструмент Adaptec maxView з вебінтерфейсом на основі HTML5, ARCCONF CLI та плагіни для віддаленого і локального управління серверними платформами корпоративного рівня і дата-центрів. Ці інструменти підтримують внутрішньосмугове управління мережею, доступні через стандартні настільні та мобільні браузери й зберігають сумісність з інструментами Adaptec SmartRAID для полегшення інтеграції. Для позасмугового управління контролером управління материнською платою (BMC) серія SmartRAID 4300 підтримує управління на основі стандартів Distributed Management Task Force (DMTF), Platform-Level Data Model (PLDM) і Redfish Device Enablement (RDE) через протокол MCTP.



Прискорювачі Adaptec SmartRAID 4300 доступні для інтеграції у виробництво.

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