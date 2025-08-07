Cohere запускає платформу North AI для корпоративної продуктивності

7 августа 2025 г., 9:35

0

Tweet

Стартап у сфері штучного інтелекту Cohere зробив свою платформу для продуктивності North загальнодоступною. Цей запуск відбувся майже через сім місяців після першого представлення продукту, протягом яких компанія вже залучила великих клієнтів, зокрема Dell Technologies та Royal Bank of Canada.

North є інструментом, що дозволяє працівникам використовувати інтерфейс чат-бота для запитів до внутрішніх документів та записів організації. Платформа здатна витягувати дані з різних джерел, зокрема з документів, хмарних додатків і CRM-систем. North може знайти файл, навіть якщо користувач вказав лише загальний опис його вмісту.

Друга ключова функція платформи — автоматизація створення контенту. North може генерувати візуалізації фінансових даних, звіти про конкурентів та інші матеріали. При цьому, платформа показує покроковий процес, як саме вона створює кожен елемент, наприклад, демонструючи SQL-запит, використаний для вилучення даних.

North також дозволяє компаніям автоматизувати рутинні бізнес-завдання за допомогою колекції AI-агентів. Наприклад, команда продажів може налаштувати платформу так, щоб вона автоматично синхронізувала нові деталі угод із системою управління взаємовідносинами з клієнтами. Для підключення до стороннього програмного забезпечення North використовує як готові інтеграції, так і протокол MCP, розроблений Anthropic PBC.

Платформа працює на базі "варіанту" флагманської моделі великих мов Command, а саме Command A. За твердженням Cohere, вона може генерувати відповіді на запити на 75% швидше за OpenAI GPT-4o. Внутрішні оцінки якості також показали, що Command A перевершила конкурента за такими показниками, як здатність виконувати інструкції та генерувати SQL-код.

Важливим є те, що North може розгортатися локально і для цього потрібно всього дві графічні карти, що є значною перевагою для компаній, які надають перевагу безпеці даних. Крім того, адміністратори можуть налаштовувати механізми захисту, блокуючи певні завдання для AI-агентів або вимагаючи людського нагляду для виконання важливих операцій.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6