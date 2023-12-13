13 декабря 2023 г., 18:24

+11

голос Tweet

Вміння витягувати матчі на останніх хвилинах було фірмовим знаком "Манчестер Юнайтед" часiв сера Алекса Фергюсона – так виник термiн Фергі-тайм. Це працювало не лише в рамках однієї гри, а й цілого сезону. Щороку тренер вибудовував підготовку так, щоб команда вийшла на пік форми після Нового року – а на початку кожного чемпіонату повторював: дочекайтеся другої половини сезону.

Пiшов Фергюсон – i розвіялося диво.

В державних інституціях нашої країни “диво” не закінчувалося ніколи. Щороку з приходом грудня починається “Фергі-тайм” - скидання бюджетних грошей. Так було у мирні часи, так і залишилося зараз.

Чудовий приклад марнотратcтва - численні серверні тендери судових адміністрацій усіх рівнів кiнця цього року. Лише один з них: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-06-004958-a

Бюджет 9 690 000,00 грн на 25 серверiв для райсудiв Чернігівщини:



• 1U / RPSU

• 1 x Xeon 5415+

• 64GB DDR5

• RAID 0, 1, 10, 5, 50

• 2 x 800GB SATA SSD

• 2 x 1.2TB SAS 10K HDD

• 4 x 1GbE



Які можуть бути сервернi навантаження в районих судах із парою-трiйкою десятків користувачів? Їм вистачило б:

• 1U / RPSU

• Xeon E

• 64GB DDR4

• RAID 0, 1, 10

• 2 x 480GB SATA SSD

• 2 x 1.92TB SATA SSD

• 2 x 1GbE

Щонайменше, втричi дешевше. Але ж вони стоятимуть на смерть за DDR5 та iншi нісенітницi.

Чужі гроші витрачати легко.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків