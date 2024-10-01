Чотири експерти отримають по 100 тис. грн на популяризацію відкритих даних

1 октября 2024 г., 15:35

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Програма Open Data Ambassadors покликана залучити фахівців з різних сфер для популяризації інноваційних рішень з використанням відкритих даних у бізнесі, науці та громадській діяльності.

Журі програми – експерти з відкритих даних в Україні обрали із 45 заявок чотирьох учасників, які отримають статус амбасадора, гранти по 100 тис. грн на створення open data-рішення та персоналізовану освітню програму.

Зокрема вони отримають: Андрій Химчук, керівник проєктів у сфері протидії корупції Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні – навчальний курс з відкритих даних для суддів адміністративних судів; Василь Задворний, виконавчий директор ГО «Технології прогресу» – курс з датажурналістики з використанням штучного інтелекту та відкритих даних; Євгенія Глізер, співзасновниця та виконавча директорка Choice31 – курс з відкритих даних для бізнес-спільноти; Павло Ткаченко, технічний директор ГО SaveDnipro – система моніторингу та аналізу радіаційних даних, спрямована на створення даних в екологічній сфері.

Open Data Ambassadors реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Виконавчий партнер у реалізації проєкту – організація SocialBoost.

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