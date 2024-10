HPE Aruba трансформує мережеву інфраструктуру Toyota для забезпечення віддаленої роботи із захистом Zero Trust

1 октября 2024 г., 14:35

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про те, що Toyota Industries IT Solutions - дочірня компанія Toyota Industries - вибрала HPE Aruba Networking для перетворення своєї мережевої інфраструктури. Це рішення, що забезпечує безпеку Zero Trust, дасть змогу співробітникам Toyota Industries IT Solutions по всій Японії поліпшити баланс між роботою та особистим життям завдяки можливості віддаленого доступу до мережі компанії з будь-якого середовища.



Toyota Industries IT Solutions надає провідні світові ІТ-рішення та послуги в рамках корпорації Toyota Industries. З огляду на швидко мінливе робоче середовище, компанія хотіла впровадити надійну інфраструктуру, яка могла б краще підтримувати віддалених співробітників, дотримуючись при цьому принципу безпеки Zero Trust. Модернізована мережа підтримує безпечну і необмежену телероботу, щоб співробітники могли продуктивно працювати з будь-якого місця. Управління мережею також покращено завдяки інтуїтивно зрозумілим візуалізаціям, автоматизації робочих процесів і забезпеченню безпеки від кордону до хмари з єдиної панелі управління.



«Ще до пандемії ми шукали способи поліпшити баланс між роботою та особистим життям наших колег і утримати талановитих співробітників, вивчаючи можливості телероботи як нового стилю роботи», - говорить Шого Камія (Shogo Kamiya), старший менеджер відділу ІТ-інфраструктури Toyota Industries IT Solutions. «За допомогою HPE Aruba Networking було сформовано мережеве середовище Zero Trust, що забезпечує задоволеність співробітників. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поширити цей успіх і досвід на компанії нашої групи та клієнтів».



Зазначається, HPE Aruba Networking забезпечує інтегроване управління дротовими та бездротовими мережами, логічний поділ на основі ролей і видимість всієї мережі для розширеного виявлення, запобігання та відновлення в разі кібератаки. У рамках рішення Toyota Industries IT Solutions, HPE Aruba Networking ClearPass було розгорнуто як інфраструктуру автентифікації в інфраструктурі Microsoft Azure IaaS та офісній локальній мережі.



HPE Aruba Networking Central, хмарне рішення AIOps, розширює можливості Toyota Industries IT Solutions завдяки аналітиці на основі штучного інтелекту, наскрізній автоматизації та оркестровці, а також розширеній безпеці для об'єднання та мобілізації робочої сили. Пошук природною мовою за допомогою штучного інтелекту, інтуїтивно зрозумілі візуалізації, автоматизація робочих процесів і безпека від кордону до хмари на єдиній панелі управління дали змогу реалізувати по-справжньому інтегроване гнучке управління.



«Ми раді, що Toyota Industries IT Solutions обрала HPE Aruba Networking для реалізації своєї мережевої концепції, - зазначив Масаказу Хонда (Masakazu Honda), старший директор і генеральний менеджер HPE Aruba Networking Japan. У той час як організації прагнуть забезпечити гнучкий графік роботи, безпека мереж і систем є найважливішим аспектом, який не можна випускати з уваги. Завдяки рішенням HPE Aruba Networking ми раді можливості брати участь у бізнес-інноваціях за допомогою безпечної, але гнучкої мережевої інфраструктури, що може адаптуватися та масштабуватися в міру зміни потреб бізнесу, забезпечуючи водночас найкращий користувацький досвід для максимальної продуктивності».

