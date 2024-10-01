Vitaprotech завершила процес придбання Identiv

1 октября 2024 г., 16:54

0

Tweet

Як повідомляє Megatrade, офіційний партнер в Украіні Vitaprotech Group, компанія завершила процес придбання та злиття з американською Identiv, а також оголосила про підсилення культового бренду Hirsch.

Як зазначається, французьска Vitaprotech купила підрозділи фізичної та кібербезпеки компанії Identiv для зміцнення позицій по напрямку, що охоплює контроль доступу, відеоспостереження, розвідку та захист периметра. Відтепер продукти цих підрозділів випускатимуться бід брендом Hirsch.

Новий власник позиціює бренд Hirsch як світового лідера в галузі фізичної безпеки, відеорозвідки та рішень для ідентифікації особи, які захищають як малі підприємства, так і критично важливі об'єкти національної інфраструктури.

Підкреслюється, що маючи 43-річний досвід роботи в галузі, місія Hirsch завжди полягала у створенні безпечного світу, поєднуючи високий рівень безпеки урядового рівня з простотою використання. Об'єднана компанія пропонує найповнішу в галузі платформу фізичної та кібербезпеки корпоративного масштабу із широким асортиментом продуктів для завдань різного масштабу, починаючи з найвіддаленішого периметра й закінчуючи окремими будівлями, дверима та робочими столами.

Окрім Hirsch, у дистриб'юторському портфелі Megatrade є ще два бренди, що входять до групи французського лідера систем безпеки Vitaprotech і завдяки повній інтеграції між виробниками розширюють та підсилюють можливості одне одного.

Prysm— французький розробник PRISM (physical security information management). Це ПЗ об'єднує в єдину екосистему декілька систем: СКУД, сигналізацію, відео, системи автоматизації, керування енергозабезпеченням тощо.

Sorhea— пропонує системи охорони периметра (ІЧ-бар'єри, вібраційні датчики, ІЧ-датчики, мікрохвильові датчики) для промислових та критично важливих чи режимних об'єктів, виїзних заходів, а також для приватних будинків.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора