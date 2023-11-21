Чистий квартальний прибуток Xiaomi зріс на 183%

21 ноября 2023 г., 14:35

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Reuters пише, що виробник Xiaomi повідомила про стрибок чистого прибутку в третьому кварталі, який перевищив прогнози.



Продажі компанії за цей період склали 70,9 млрд юанів (9,83 млрд дол.), що перевищило середню оцінку в 70,2 млрд юанів, яку давали аналітики.



Чистий прибуток підскочив на 183% порівняно з попереднім роком до 6 мільярдів юанів. Як наголошується, завдяки зниженню собівартості компонентів і підвищенню ефективності бізнесу порівняно з консенсус-прогнозом у 4,6 мільярда юанів.



Xiaomi, п'ятий за величиною бренд смартфонів у Китаї, відвантажив 9,1 мільйона пристроїв там протягом останнього кварталу - згідно з даними галузевої дослідницької компанії Canalys.



Але вже з'явилися деякі ознаки відновлення, зокрема, Xiaomi продала понад 1 мільйон одиниць свого останнього флагманського смартфона за тиждень з моменту його запуску.



Інвестори Xiaomi також зосереджені на ознаках прогресу її нового підрозділу з виробництва електромобілів.



Минулого тижня підрозділ пекінського автовиробника BAIC Group звернувся до регуляторів за дозволом на виробництво двох моделей електромобілів під брендом Xiaomi на знак того, що виробництво може незабаром розпочатися.



Президент Xiaomi Лу Вейбін (Lu Weibing) підтвердив свою мету щодо масового виробництва автомобілів у першій половині 2024, а також повідомив про подальші інвестиції в автомобільний бізнес: до кінця вересня кількість співробітників відділу досліджень і розробок, пов'язаних з авто, сягне 3000 осіб.

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