Lenovo продовжує благодійну акцію з фондом savED задля відновлення доступу до освіти

21 ноября 2023 г., 15:35

0

Tweet

За повідомленням Lenovo, компанія та благодійний фонд savED продовжують акцію “Класна робота!” до 24.12.23 року задля відновлення доступу дітей до освіти. Зібрана сума буде спрямована фондом на облаштування тимчасової школи в селі Червона Долина.



Спільна ініціатива спрямована на збір коштів для відбудови пошкоджених українських закладів освіти та відновлення доступу дітей до навчання в рамках кампанії #до_школи_знов. У рамках акції "Класна робота!" компанія Lenovo з кожного проданого ноутбука Lenovo ThinkBook перераховує 1000 гривень до благодійного фонду savED. За час першої хвилі акції вдалось зібрати понад один мільйон гривень.



Отже, Lenovo продовжує акцію до 24 грудня 2023 року. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на ремонт та облаштування повноцінної тимчасової школи у селі Червона Долина Баштанського району на Миколаївщині. Для того, щоб діти змогли повернутись до офлайн навчання, фонд обрав приміщення в місцевому будинку культури, будівля якого вціліла, та вже працює з партнерами над створенням цифрового освітнього центру в ньому. Окрім цього для повноцінного навчання необхідно облаштувати три класні кімнати та укриття у решті приміщення.



Анна Пуцова, керівниця регіонального розвитку та співзасновниця фонду savED, коментує співпрацю: «Команда нашого фонду впевнена: відновлення українських шкіл — на часі. Наші діти мають здобувати якісну освіту в офлайн-форматі просто зараз. Тішимося, що Lenovo поділяє наші погляди та допомагає повернути маленьким українцям й українкам базове право — право на освіту».



Долучитись до акції може той, хто придбає ноутбук Lenovo ThinkBook у магазинах:

• shop.lenovo.ua;

• Comfy,

• Foxtrot,

• ITbox,

• MOYO,

• АЛЛО.



Ноутбуки ThinkBook беруть участь в акції як преміальні пристрої для вирішення робочих завдань.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні