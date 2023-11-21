Перший монітор з викривленим екраном на базі E-Ink

21 ноября 2023 г., 13:35

Японська компанія SKT випустила дисплей Dasung 253U на базі технології E-Ink в якому використовується викривлений екран з діагоналлю 25,3 дюйма. За роздільної здатності 3200×1800 і співвідношення сторін 16:9 радіус викривлення екрана становить 4000R, що дає ледь помітну кривину. Для порівняння більшість викривлених дисплеїв характеризуються радіусами 1800R або 1500R.



Доступна також модель Dasung 253U-F, основна відмінність якої полягає в наявності зовнішнього підсвічування екрана. Підсвічування цієї моделі регулюється за колірною температурою, яку користувач може налаштувати залежно від своїх уподобань, навколишнього освітлення і часу доби. Виробник стверджує, що програмне забезпечення забезпечує легкий доступ до цих налаштувань. Підсвічування можна також відключити.



Оснащення обох моделей досить стандартне: є порти HDMI, Display Port, USB-C, три USB-A, USB-B (in), 3,5 мм аудіовихід і динамік. Підставка дає змогу налаштовувати висоту, нахил і поворот у портретний режим. Роздрібна ціна моделі 253U - $1698, а модель із підсвічуванням 253U-F обійдеться в $1798.

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