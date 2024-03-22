Чип Samsung Mach-1 націлений на конкуренцію з NVIDIA в галузі AI

22 марта 2024 г., 9:35

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Під час щорічних зборів акціонерів компанія Samsung Electronics оголосила про свої плани виходу на ринок процесорів штучного інтелекту за допомогою чіпа AI-прискорювача Mach-1, який буде представлений на початку 2025 року. Повідомляється, що Mach-1 є інтегральною схемою для конкретних додатків (ASIC), оснащеною пам'яттю LPDDR, яка, як передбачається, буде використовуватися в додатках для прикордонних обчислень. Хоча Samsung не прагне безпосередньо конкурувати з ультрависокотехнологічними AI-рішеннями NVIDIA, такими як H100, B100 або B200, стратегія компанії спрямована на те, щоб зайняти свою нішу на ринку, пропонуючи унікальні функції та підвищення продуктивності на кордоні, де найбільш важливими є низьке енергоспоживання та ефективні обчислення.



Як повідомляє SeDaily, у чипах Mach-1 реалізовано революційну функцію, яка значно знижує вимоги до пропускної здатності пам'яті для виводів до приблизно 0,125x порівняно з наявними зразками, що становить 87,5%. Ця інновація може дати Samsung конкурентну перевагу в плані ефективності та рентабельності. Оскільки попит на пристрої та послуги, засновані на штучному інтелекті, продовжує зростати, очікується, що вихід Samsung на ринок чипів для штучного інтелекту посилить конкуренцію і сприятиме інноваціям у галузі. Хоча NVIDIA наразі займає панівне становище, передові технології Samsung і доступ до просунутих вузлів виробництва напівпровідників можуть зробити її грізним суперником. Mach-1 пройшов польову перевірку на FPGA, а остаточний дизайн наразі проходить фізичний дизайн для SoC, що передбачає розміщення, маршрутизацію та інші оптимізації компонування.

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