«Коаліція девайсів» запускає нову фандрейзингову ініціативу - 10 000 гаджетів для українських школярів

22 марта 2024 г., 0:35

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Мінцифри повідомило про нову фандрейзингову ініціативу «Коаліція девайсів».

Кожна дитина заслуговує на доступ до якісної освіти. Україна та партнери з розвитку об’єднують зусилля, щоб забезпечити безперервність освіти під час війни. Мінцифри підтримало важливу ініціативу за підтримки Theirworld / Global Business Partnership for Education та GSV Ventures — збір гаджетів для дітей із 10 прифронтових регіонів, де переважає дистанційне навчання.

Благодійна організація Theirworld/Global Business Coalition for Education залучатиме кошти у міжнародних бізнесів та людей, які захочуть зробити пожертвування, і придбає необхідну техніку. Команда «Коаліції девайсів» координуватиме розподіл та передачу гаджетів до прифронтових громад.

Збір триватиме з березня до травня під час освітнього заходу ASU+GSV Summit 2024. Там презентують перші результати фандрейзингової кампанії.

Нагадаємо, у січні 2024 року спільно з МОН та Фундацією Олени Зеленської була запущена ініціатива «Коаліція девайсів». Її мета - об’єднати організації, уряд та меценатів, щоб закрити критичну потребу в гаджетах для дітей і вчителів із 10 областей. Від старту ініціативи законтрактували вже майже 64 тисячі ноутбуків.

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