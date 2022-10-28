Чи з'явиться логотип AMD на заводі Intel

28 октября 2022 г., 16:25

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Оголошена главою Intel стратегія IDM 2.0 покликана залучити на виробничі потужності корпорації навіть тих, кого розглядають як головних конкурентів.

Обговорення стратегії IDM 2.0 стало однією з головних тем інтерв'ю Пета Гелсінгера (Pat Gelsinger), яке він дав Нілаю Пателю (Nilay Patel) на подкасті Decoder. Обговорення було досить тривалим, і після знайомства з ним я вирішив зупинитися на найголовнішому, але за бажання можна познайомитися і з його повною версією, зокрема, і в розшифрованому вигляді.

Чому ж так важливо для Intel стати найбільшим контрактним виробником чипів, що і передбачається програмою IDM 2.0? Річ у тім, що, на думку глави Intel, людство вступило в нову еру свого розвитку, головним гаслом якого є тотальна цифровізація. "Запаси нафти визначали геополітику в останні п'ять десятиліть, але в наступні п'ять десятиліть більш важливими є технології, оскільки всі аспекти людства стають цифровими. Усе цифрове працює на напівпровідниках, тому це справді важливо для всього світу", - наголосив Пет Гелсінгер.

Обговорюючи нещодавню церемонію закладання першого каменю на будівництві нового виробничого майданчика в штаті Орегон, Пет Гелсінгер розповів: "До нас на майданчик в Огайо приїжджали керівники компаній, які не мають власного виробництва, і я сказав: "Ось цей фабмодуль, я хочу поставити на нього ваш логотип і сказати, що він зроблений тут"". А у відповідь на зауваження, чи готовий він зробити такий крок у разі, якщо із замовленням звернеться AMD, глава Intel відрізав: "Ей, якщо вони вирішать виробляти з нами, я буду дуже радий це зробити. Це правильна річ на такому рівні. Це великі інвестиції, і вони важливі для технологій - вони породжують технічні спільноти".

Дізнатися, чи обере цей майданчик AMD, можна буде щонайменше через чотири роки. Ось що з цього приводу сказав Пет Гелсінгер: "Для запуску одного з цих заводів в експлуатацію потрібно близько чотирьох років. Наша мета зараз - почати виробництво до 2026 року. Моя велика мета полягає не тільки в тому, щоб побудувати перші два модулі - саме для цього я закладав фундамент кілька тижнів тому, - а й у тому, щоб у міру розвитку всього руху і нашого підрозділу Foundry Services з часом побудувати третій, четвертий, п'ятий і шостий модулі. Таке бачення, яке ми виклали. Так, будівництво йде повним ходом, і ми з нетерпінням чекаємо його початку.

Це будуть найпередовіші технологічні вузли, і ми будуємо їх як фабрики з підтримкою EUV. Є також 20A, 18A і ті, які виходять за ці межі. Можливо, ми вирішимо розмістити там потужності та для деяких старіших вузлів, наприклад, Intel 3 і деяких автомобільних продуктів, які ми будемо виробляти. Я очікую, що це стане основним місцем виробництва для різних вузлів, і воно, принаймні, буде здатне виробляти наші найпередовіші технології. Очевидно, що коли ви будуєте новий вузол на такому новому заводі, ви хочете оснастити його всіма новітніми й передовими технологіями наступного покоління. У цьому випадку будівництво ділянки з підтримкою EUV — це дуже важливо".

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