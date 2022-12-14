Черговий військовий супутник РФ зійшов з орбіти та згорів у атмосфері

14 декабря 2022 г., 12:15

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Як повідомив учений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі Джонатан МакДауелл, російські військові запустили супутник "Космос-2560" у жовтні, а 10 грудня він повернувся в атмосферу в районі Гуама. "Як і попередній супутник цієї серії, він не зміг піднятися на орбіту", - зазначив він. Ймовірно, йдеться про супутник "Космос-2555", який також протримався близько двох місяців. Макдавелл припустив, що "відсутність змін орбіти для цих двох місій є навмисною", хоча він вважає це дивним.



Нагадаємо, що 15 жовтня космічні війська Росії запустили "Космос-2560" з космодрому Плесецьк. Апарат вивела на орбіту легка ракета-носій "Ангара-1.2". У Міноборони показали кадри запуску, а також запевнили, що з кораблем "підтримується стійкий телеметричний зв'язок, і його бортові системи працюють у штатному режимі". Про завдання "Космоса-2560" не повідомлялося. Однак, за інформацією EverydayAstronaut, йдеться про супутник для оптичної розвідки.



Примітно, що ще 18 травня в Командуванні повітряно-космічної оборони США розповіли, що в атмосфері згорів ще один супутник Росії "Космос-2555". Його було запущено 29 квітня також із "Плесецька". Про призначення корабля не повідомляли. За даними ЗМІ, його планували використовувати для розвідки проти України.

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