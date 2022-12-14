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Єврокомісія профінансує закупку 30 млн світлодіодних ламп для України

14 декабря 2022 г., 13:25

Президент «Європейської комісії» Урсула фон дер Ляєн під час міжнародній конференції з підтримки України в Парижі повідомила, що ця організація профінансує закупку близько 30 млн світлодіодних лампочок для України. За її даними, заміна 50 млн ламп розжарювання на світлодіодні дозволить заощадити 1 ГВт електроенергії – річний обсяг виробництва одного блоку атомної електростанції.

За словами Юлії Свириденко, міністра економіки Україна, наша держава найближчим часом запровадить програму безплатного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні. Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це допоможе країні споживати на 7-10% менше електроенергії в пікові періоди та має зменшити навантаження на пошкоджену ракетними обстрілами рф енергосистему.

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