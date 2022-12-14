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БпЛА «Шарк» може перебувати у повітрі до 4 годин

14 декабря 2022 г., 11:25

БпЛА «Шарк» може перебувати у повітрі до 4 годин

За інформацією компанії «Укрспецсистемс», розроблений нею БПЛА «Шарк» вже готовий до введення в експлуатацію. Ми вже повідомляли про цю розробку, націлену на розвідку та наведення вогню у глибокому тилу супротивника.

З того часу конструктори доопрацювали пристрій, який отримав розмах крил 3,4 м і потужніший акумулятор. В результаті, час перебування в повітрі цього БПЛА був подвоєний, і тепер він оцінюється о четвертій годині. А це означає можливість вдвічі довше вести розвідку та коригування, кратно збільшити обсяг зібраної інформації та вдвічі довше тримати ситуацію на ділянці фронту під контролем в режимі реального часу. Тепер усі БпЛА ШАРК будуть з такими параметрами і саме такі безпілотники скоро надійдуть до ЗСУ.
«Вся ця неймовірна ефективність дає нам перевагу у війні та зберігає життя нашим військовим!», зазначено в заяві «Укрспецсистемс».

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