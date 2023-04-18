Через «Дію» вже придбали понад 700 тисяч військових облігацій на 700 млн грн

18 апреля 2023 г., 8:25

У «Дії» придбали вже понад 700 тисяч військових облігацій. Це — 700 млн гривень для державного бюджету, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров..

Облігації зміцнюють економіку країни та дозволяють їй стабільно працювати в умовах війни. Кожна гривня йде на зарплати захисникам і захисницям, лікарям, вчителям тощо.

«Купуючи облігації, ви вкладаєте в перемогу та отримуєте гарантований прибуток. Зараз у Дії можна інвестувати в деокупацію Донецька, Бердянська, Севастополя та Ялти», заявив Михайло Федоров.

На додаток він додав, що облігацію Ялта запустили менш ніж два тижні тому і за цей час придбано її понад 45 тисяч разів. Дякую кожному!

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