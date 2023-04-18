Голова Google Сундар Пічаї попереджає про наслідки прискорення розвитку АІ

18 апреля 2023 г., 9:35

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Генеральний директор Google і Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) заявив, що швидкий розвиток штучного інтелекту вплине на "кожен продукт кожної компанії", попередивши, що суспільству потрібно готуватися до технологій, подібних до тих, які вже запущені.

"Ми повинні адаптуватися як суспільство до цього, - сказав Пічаї в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на каналі CBS, додавши, що робочі місця, які будуть зруйновані АІ, включатимуть "працівників знань", в тому числі письменників, бухгалтерів, архітекторів і, за іронією долі, навіть інженерів-програмістів.

Попереджуючи про наслідки АІ, Пічаї сказав, що масштаб проблеми дезінформації та фейкових новин і зображень буде "набагато більшим", додавши, що "це може завдати шкоди".

Минулого місяця CNBC повідомляла, що всередині компанії Пічаї сказав співробітникам, що успіх нещодавно запущеної програми Bard тепер залежить від публічного тестування, додавши, що "все піде не так".

Минулого місяця Google випустила свого чат-бота Bard в якості експериментального продукту. Це відбулося слідом за січневою заявою Microsoft про те, що її пошукова система Bing включатиме технологію GPT від OpenAI, яка привернула міжнародну увагу після запуску ChatGPT у 2022 році.

Однак побоювання щодо наслідків швидкого прогресу також досягли громадськості та критиків в останні тижні. У березні Ілон Маск, Стів Возняк і десятки вчених закликали негайно призупинити навчальні "експерименти", пов'язані з великими мовними моделями, які були "потужнішими за GPT-4", флагманський LLM від OpenAI. З того часу лист підписали понад 25 000 осіб.

Google випустив документ з "рекомендаціями щодо регулювання АІ», але Пічаї сказав, що суспільство має швидко адаптуватися за допомогою регулювання, законів про покарання за зловживання і договорів між країнами, щоб зробити АІ безпечним для світу, а також правил, які "узгоджуються з людськими цінностями, в тому числі з мораллю і моральними нормами".

На питання, чи готове суспільство до технологій АІ, подібних до Bard, Пічаї відповів: "З одного боку, я вважаю, що ні, тому що темпи, з якими ми можемо мислити і адаптуватися як соціальні інститути, порівняно з темпами, з якими розвивається технологія, схоже, не збігаються". Однак він додав, що налаштований оптимістично, оскільки порівняно з іншими технологіями в минулому, "кількість людей, які почали турбуватися про наслідки", зробила це на ранній стадії.

На репліку інтерв'юєра, що "Bard, здається, думає", Джеймс Маниїка (James Manyika), старший віце-президент Google, якого компанія найняла минулого року на посаду керівника відділу "Технології та суспільство», відповів, що Bard не є розумним і не усвідомлює себе, але він може "поводитися як розумний".

Але дещо лякають слова Пічаї, що існує "чорна скринька" з чат-ботами, де "ви не до кінця розумієте", чому і як вона видає певні відповіді. "Ви не до кінця розумієте, як це працює, і все ж таки випустили це на волю суспільства?" запитали у голови Google. "Дозвольте мені сказати так: я не думаю, що ми до кінця розуміємо, як працює людський розум", - відповів він.

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