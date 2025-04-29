Check Point збільшує виручку на 6% у І кв. завдяки розвитку AI-рішень

29 апреля 2025 г., 11:45

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Компанія Check Point Software Technologies повідомила про фінансові підсумки за перший квартал 2025 року, що завершився 31 березня. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року компанія продемонструвала зростання ключових фінансових показників та досягла рекордної рентабельності.

Виручка компанії за перші три місяці року склала 599 мільйонів доларів, що на 6% більше порівняно з першим кварталом минулого року. При цьому загальна виручка від підписок, яка охоплює сервіси безпеки та підписку на продукти, зросла на 15% рік до року і досягла 288 мільйонів доларів. Особливо помітним стало зростання доходів від Infinity Platform та інших інноваційних рішень, що відображає стратегію компанії щодо зміщення акценту на моделі підписки та розширення портфеля хмарних та AI-рішень.

Операційний прибуток за GAAP зріс на 9% та становив 236 мільйонів доларів. Чистий прибуток за GAAP збільшився на 10% — до 219 мільйонів доларів, або 2,07 долара на акцію.

Генеральний директор Check Point Гіл Швед (Gil Shwed) відзначив, що перший квартал 2025 року став успішним завдяки зростанню як загальної виручки, так і бізнесу підписок. Він також наголосив на рекордній операційній рентабельності у 44% та на подальшому посиленні інвестицій у розробку рішень на базі штучного інтелекту.«Наші інновації, включно з новими AI-продуктами, а також подальший розвиток Infinity Platform, дозволяють зміцнювати конкурентоспроможність у мінливому середовищі кіберзагроз», — заявив Гіл Швед.

Крім того, Check Point протягом кварталу активно викуповувала власні акції: було придбано ціни паперів на суму близько 325 мільйонів доларів у межах діючої програми викупу.

У компанії підкреслили, що й надалі планують підтримувати високий рівень прибутковості та інвестувати в технології наступного покоління, зокрема у рішення в сфері безпеки штучного інтелекту, хмарних середовищ та захисту від складних атак.

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