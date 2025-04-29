Епіцентр відновлює роботу після масштабної хакерської атаки

29 апреля 2025 г., 12:17

Компанії «Епіцентр К» повідомляє про відновлення роботи всіх торгівельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.

Як повідомляється, цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом понеділка більшість торгових об’єктів торгової мережі працювали з перебоями.

Наразі всі великі торгові центри Епіцентр відновили стабільну роботу. Втім залишаються певні складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів. Також невирішеними залишаються проблеми з регістрами бухгалтерського обліку. В структурі баз даних, що стосуються бухгалтерського обліку, відсутні всі регістри та журнали. В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності.

В компанії також запевнили, що команда фахівців «Епіцентр К» продовжує роботи все можливе задля усунення наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії.

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