Маркетплейс оборонних технологій Brave1 пришвидшить постачання техніки військовим

29 апреля 2025 г., 10:25

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Кластер оборонних технологій Brave1 уже два роки допомагає українським defense tech-розробникам створювати інноваційні рішення заради технологічної переваги над ворогом. Тепер на його базі створено Brave1 Market – маркетплейс, який має пришвидшити постачання інновацій на поле бою.

Наразі на Brave1 Market уже розміщено більш ніж тисяча інноваційних рішень, серед яких БпЛА, наземні роботи, засоби РЕБ та РЕР, компоненти, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.

Для безпеки виробників реалізована авторизація через Дію до публічного каталогу. Особливо чутлива інформація – у закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему Дельта.

«Brave1 Market дасть можливість підрозділам купувати саме ті технології, які потрібні зараз на фронті. Це допоможе розв’язати проблему з поширенням ефективних технологій, адже військові часто не знають про засоби, які вже є на ринку і які можуть допомогти їм ефективно виконувати завдання», – відзначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Brave1 Market має суттєво підвищити ефективність децентралізованих закупівель за кошти військових частин, причому можна буде купувати як кодифіковані, так і некодифіковані вироби. Щоб придбати необхідний товар, необхідно обрати його у відкритому каталозі на сайті або закритому в системі Дельта, після чого зв’язатися з виробником та домовитися про укладання прямої угоди.

За два роки діяльності кластер Brave1 видав 540 грантів загальною сумою понад 2 млрд грн. На поточний рік у національному бюджеті передбачено майже 3 млрд грн на грантову підтримку defense tech. Серед пріоритетних напрямів – ракети, лазери, рої дронів, CRPA-антени, водні дрони, анти-Шахед та анти-КАБ, дрон-матка, український Мавік, керовані боєприпаси.

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