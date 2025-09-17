Check Point придбала Lakera для комплексного захисту корпоративного АІ

17 сентября 2025 г., 11:45

Компанія Check Point Software Technologies офіційно повідомила про укладення угоди щодо придбання Lakera - однієї з провідних платформ для захисту застосунків на основі штучного інтелекту.





Представники компанії зазначають, що цим придбанням Check Point встановлює новий стандарт в індустрії, пропонуючи повний комплекс рішень для АІ-безпеки, який дозволить підприємствам захистити свій шлях впровадження АІ.





«АІ трансформує кожен бізнес-процес, але водночас створює нові вектори атак, - зазначив генеральний директор Check Point Software Technologies Надав Зафрір (Nadav Zafrir). - Ми обрали Lakera, оскільки вона забезпечує безпеку на основі АІ, виняткову точність і швидкість у масштабі. Разом ми встановлюємо еталон того, як підприємства можуть впроваджувати АІ та довіряти йому».





Підприємства активно інтегрують великі мовні моделі, генеративний АІ та автономних агентів у свої основні робочі процеси. Це прискорює інновації, але також розширює поверхню для атак, починаючи від витоку даних і маніпуляцій з моделями до ризиків, пов'язаних із багатоагентною взаємодією та автономним прийняттям рішень. У міру того, як дані стають новою виконуваною програмою, а "Інтернет агентів" набуває форми, АІ-безпека в реальному часі стає бізнес-імперативом.





Відзначається, що Check Point вже забезпечує захист цих трансформацій через GenAI Protect, безпеку SaaS та API, запобігання втраті даних та захист додатків, хмари й кінцевих точок на основі машинного навчання. Завдяки Lakera, Check Point розширює ці можливості, пропонуючи один із перших в індустрії комплексних стеків АІ-безпеки. Об'єднання захисту від Lakera із АІ-архітектурою Check Point Infinity повинно дозволити підприємствам забезпечити безпеку всього життєвого циклу АІ - від моделей, агентів і даних до можливості інновацій з упевненістю, у масштабі та без компромісів.





«Lakera була розроблена спеціально для епохи АІ, її основними елементами є безпека в реальному часі та дослідження, - заявив Девід Хабер (David Haber), співзасновник і генеральний директор Lakera. - Приєднання до Check Point дозволить нам прискорити та масштабувати нашу місію в глобальному масштабі. Разом ми будемо захищати великі мовні моделі, генеративний АІ та агентів зі швидкістю, точністю та захисними механізмами, які потрібні підприємствам для впровадження АІ з упевненістю".





Компанія Lakera була заснована АІ-експертами з Google та Meta. Компанія має великі дослідницькі та розробницькі центри АІ у Цюриху та Сан-Франциско. Її флагманські рішення, Lakera Red та Lakera Guard, забезпечують оцінку стану перед розгортанням та примусовий захист у реальному часі для захисту LLM, АІ-агентів та мультимодальних робочих процесів. Платформа Lakera поєднує в собі вдосконалений захист під час виконання з безперервним «червоним тестуванням» (red teaming), що підтримується Gandalf, яка лідирує у сфері «мереж ворожого АІ».





Очікується, що транзакція буде завершена у четвертому кварталі 2025 року за умови дотримання звичайних умов закриття.

