Центр освітніх технологій об’єднає бізнес і державу задля впровадження інноваційних рішень

Міністерство цифрової трансформації України разом із Міністерством освіти і науки України та міжнародними партнерами UNICEF, ESTDEV і Google for Education, Фондом Східна Європа запускають WINWIN EdTech Center of Excellence, який стане платформою, що обʼєднає державу, бізнес, науку та громадський сектор задля створення й масштабування освітніх інновацій. Головні напрями роботи центру: аналіз і дослідження; технології та пілоти; освітня екосистема тощо. Наступний крок – побудова команди, яка втілюватиме місію WINWIN EdTech CoE та розвиватиме освітні інновації.

Центр працюватиме як точка входу для українських і глобальних EdTech-рішень, інтегруватиме їх у систему освіти та формуватиме нові моделі навчання, орієнтовані на потреби майбутнього. Його головна місія – об’єднати бізнес і державу задля впровадження інноваційних освітніх рішень, які забезпечать сучасну, доступну й конкурентоспроможну освіту для українців.

WINWIN EdTech Center of Excellence створюють у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN до 2030 року, яку Уряд затвердив наприкінці 2024 року. EdTech є одним із її пріоритетних секторів.

Освіта в Україні сьогодні зазнає низки серйозних викликів: руйнування інфраструктури через війну, освітні втрати, потреба в інклюзивних технологіях, розвиток цифрової грамотності та інтеграція штучного інтелекту в навчальний процес тощо. WINWIN EdTech Center of Excellence має розв'язати ці питання шляхом проведення всебічних досліджень та визначення найкращих українських і міжнародних рішень для забезпечення якісного, актуального та сучасного навчання, швидкого тестування рішень і масштабування найуспішніших практик.

