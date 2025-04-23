CLICO Ukraine стає дистриб'ютором Palo Alto Networks

23 апреля 2025 г., 15:25

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Компанія CLICO, спеціалізований дистриб’ютор рішень для інформаційної безпеки та мереж, повідомила про розширення партнерства з Palo Alto Networks на територію України.

Як зазначає дістрибьютор, така співпраця не лише розширює можливості розвитку бізнесу CLICO та Palo Alto Networks, а й дозволяє всім українським компаніям отримати надійні та сучасні рішення з інформаційної безпеки з локальною підтримкою.

«Ми раді оголосити про розширення нашої дистрибуції рішень Palo Alto Networks з охопленням українського ринку. Цей стратегічний крок не лише зміцнює наші позиції в регіоні, але й дозволяє залучати нових клієнтів і краще відповідати на їхні потреби. Партнерство з Palo Alto Networks є для нас надзвичайно важливим, і ми впевнені, що його розширення принесе користь як нам, так і нашим партнерам, сприяючи подальшому розвитку» - прокоментував подію Ґжеґож Роспонд, генеральний директор CLICO Group.

Palo Alto Networks – визнаний виробник, відомий своєю інноваційною платформою безпеки, яка ефективно вирішує найскладніші виклики, що стоять перед організаціями. Підкреслюється, що завдяки постійним інноваціям платформа включає найновіші технології штучного інтелекту, аналітики, автоматизації та оркестрації. Вона забезпечує потужний захист і виявлення багатовекторних загроз - як відомих, так і нових (zero-day-attack) - у різноманітних середовищах: мережевих, хмарних, на кінцевих точках і мобільних пристроях.

CLICO працює на high-tech ринку з 1991 року, успішно впроваджуючи й просуваючи інноваційні рішення від провідних світових виробників у Польщі та країнах Центрально-Східної Європи. Від самого початку роботи компанія послідовно реалізує стратегію дистрибуції з доданою вартістю (VAD), яка значно виходить за межі традиційного розуміння цього терміну. Маючи понад 30 років досвіду, компанія не лише постачає провідні продукти від світових виробників, а й активно формує ринок, надаючи комплексні консультаційні, освітні та аудиторські послуги. Це дозволяє ефективно підтримувати організації різного типу в процесі вдосконалення кібербезпеки їх ІТ-, OT- та IoT-систем.

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