CERT-UA нагадує про необхідність своєчасного оновлення ПЗ

11 октября 2022 г., 16:25

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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA повідомляє, що компанія Cisco випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей в декількох своїх продуктах. Рекомендується ознайомитись та встановити необхідні оновлення.

Неправильна перевірка підпису в програмному забезпеченні інфраструктури Cisco Enterprise NFV;

Вразливості в сервері відеозв'язку Cisco Expressway Series та Cisco TelePresence TelePresence.

Крім того, Mozilla випустила оновлення безпеки для усунення уразливості в Thunderbird.

Також Drupal випустив оновлення безпеки для усунення уразливості, що впливає на декілька версій продукту.

CISA, «Федеральне бюро розслідувань» (ФБР) і «Агентство національної безпеки» (АНБ) випустили спільний звіт «Рекомендації з кібербезпеки» (CSA), «Інструмент для викрадення конфіденційної інформації з організацій оборонно-промислової бази» (Impacket and Exfiltration Tool), в якому висвітлюється активність передових постійних загроз (APT), що спостерігається в корпоративній мережі однієї з організацій сектору оборонно-промислової бази (ОПБ). Ознайомитися можна за посиланнями.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру