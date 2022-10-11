CERT-UA нагадує про необхідність своєчасного оновлення ПЗ

|0
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA повідомляє, що компанія Cisco випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей в декількох своїх продуктах. Рекомендується ознайомитись та встановити необхідні оновлення.
- Неправильна перевірка підпису в програмному забезпеченні інфраструктури Cisco Enterprise NFV;
- Вразливості в сервері відеозв'язку Cisco Expressway Series та Cisco TelePresence TelePresence.
Крім того, Mozilla випустила оновлення безпеки для усунення уразливості в Thunderbird.
Також Drupal випустив оновлення безпеки для усунення уразливості, що впливає на декілька версій продукту.
CISA, «Федеральне бюро розслідувань» (ФБР) і «Агентство національної безпеки» (АНБ) випустили спільний звіт «Рекомендації з кібербезпеки» (CSA), «Інструмент для викрадення конфіденційної інформації з організацій оборонно-промислової бази» (Impacket and Exfiltration Tool), в якому висвітлюється активність передових постійних загроз (APT), що спостерігається в корпоративній мережі однієї з організацій сектору оборонно-промислової бази (ОПБ). Ознайомитися можна за посиланнями.
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
|0