Європейські хмарні провайдери продовжують зростати, але втрачають частку ринку

11 октября 2022 г., 17:15

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Нові дані Synergy Research Group показують, що європейський хмарний ринок зараз більш ніж у п'ять разів більший, ніж на початку 2017 року, досягнувши 10,4 млрд євро у другому кварталі 2022 року.



За цей же період європейські постачальники послуг збільшили свої доходи від хмарних сервісів на 167%, але їх частка на ринку знизилася з 27% до 13%, оскільки їх темпи зростання значно відставали від загального ринку. Основними бенефіціарами цього сегменту стали Amazon, Microsoft та Google. Ці три провідні світові хмарні провайдери зараз займають 72% регіонального ринку, і їх частка продовжує неухильно зростати.



Серед європейських хмарних провайдерів лідерами є SAP та Deutsche Telekom, на кожного з яких припадає по 2% локального ринку. За ними слідують OVHcloud, Telecom Italia, Orange та довгий список національних і регіональних гравців. Решта європейського ринку припадає на менших американських та азійськи[ хмарних провайдерів, які неухильно втрачають свою частку.



За останні чотири квартали доходи європейської хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS та розміщені приватні хмарні сервіси) склали понад 27 мільярдів євро, що на 41% більше у річному вимірі. На послуги IaaS і PaaS припадає понад 80% ринку, і вони також зростають більш швидкими темпами, ніж менший сегмент hosted та managed private cloud. Найвищі темпи зростання спостерігаються в сегменті PaaS з базами даних, Інтернетом речей та аналітичними послугами.



«Ринок хмарних технологій - це гра масштабу, в якій лідери, що прагнуть до лідерства, повинні робити величезні фінансові ставки, мати довгостроковий погляд на інвестиції та прибутковість, зберігати цілеспрямовану рішучість досягти успіху і послідовно домагатися операційної досконалості. Жодна європейська компанія не наблизилася до цього набору критеріїв, і результатом є ринок, на якому шість лідерів є американськими компаніями», - сказав Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - «Оскільки американські хмарні провайдери продовжують інвестувати понад 4 мільярди євро щокварталу в європейські програми, це ускладнює боротьбу за лідерство на ринку для інших гравців. Як наслідок, європейські хмарні провайдери здебільшого зайняли позицію обслуговування локальних груп клієнтів, які мають певні специфічні локальні потреби, іноді працюючи в якості партнерів великих американських хмарних провайдерів. Деякі з цих європейських хмарних провайдерів продовжуватимуть зростати, але вони навряд чи зможуть суттєво вплинути на загальну частку європейського ринку».

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