CERT-UA делегуватиме завдання галузевим та регіональним командам CSIRT

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України затвердила механізм делегування завдань від національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози (CERT-UA) до галузевих та регіональних команд (CSIRT). Це рішення є важливим кроком у створенні розгалуженої та стійкої мережі CSIRT в Україні. Кожна галузь чи регіон зможуть оперативніше реагувати на кібератаки в координації з CERT-UA.

Затверджений порядок передбачає: надання CERT-UA права передавати виконання окремих завдань із реагування професійним галузевим та регіональним командам; значно швидшу локалізацію кібератак в окремих критичних секторах (наприклад, в енергетиці чи фінансовій сфері) без залучення всіх ресурсів центрального апарату; прозору процедуру делегування завдань.

В умовах тривалої кібервійни швидкість ухвалення рішень та реагування є критично важливою. Україна розширює коло кваліфікованих фахівців, які мають виконувати завдання, делеговані CERT-UA. Це робить загальну національну систему кібербезпеки більш гнучкою, стійкою та здатною ефективно протидіяти масштабним загрозам.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI