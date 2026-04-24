 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

CERT-UA делегуватиме завдання галузевим та регіональним командам CSIRT

24 апреля 2026 г., 10:25
0 
 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України затвердила механізм делегування завдань від національної команди реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози (CERT-UA) до галузевих та регіональних команд (CSIRT). Це рішення є важливим кроком у створенні розгалуженої та стійкої мережі CSIRT в Україні. Кожна галузь чи регіон зможуть оперативніше реагувати на кібератаки в координації з CERT-UA.

Затверджений порядок передбачає: надання CERT-UA права передавати виконання окремих завдань із реагування професійним галузевим та регіональним командам; значно швидшу локалізацію кібератак в окремих критичних секторах (наприклад, в енергетиці чи фінансовій сфері) без залучення всіх ресурсів центрального апарату; прозору процедуру делегування завдань.

В умовах тривалої кібервійни швидкість ухвалення рішень та реагування є критично важливою. Україна розширює коло кваліфікованих фахівців, які мають виконувати завдання, делеговані CERT-UA. Це робить загальну національну систему кібербезпеки більш гнучкою, стійкою та здатною ефективно протидіяти масштабним загрозам.

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  