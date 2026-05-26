Хакери намагаються викрасти облікові дані системи Delta під виглядом Держспецзв'язку

26 мая 2026 г., 10:25

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA зафіксувала чергову кампанію, спрямовану на викрадення облікових даних користувачів національної системи ситуаційної обізнаності та управління боєм Delta.

Зловмисники розсилають електронні листи начебто від імені Департаменту кібербезпеки Держспецзв'язку з темою “ТЕРМІНОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ № 2005/2026-ОП: несанкціонований вхід до DELTA”.

У листах міститься заклик до зміни пароля в системі Delta. Для цього пропонують перейти на вебресурс delta[.]lc, інтерфейс якого імітує сторінку входу Delta (справжнє доменне імʼя delta.mil.gov.ua).

Фахівці з кібербезпеки попереджають у разі отримання таких листів ні в якому разі не переходите за посиланнями та не вводите там своїх даних.

Якщо ви переходили за вказаним посиланням та вводили будь-які дані, треба негайно звернутися до представників Центру кіберзахисту Міноборони України: [email protected]. В разі отримання такого листа, просять надіслати його на поштову скриньку: [email protected].

